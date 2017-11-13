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Смертельное ДТП под Мозырем: оба водителя погибли

14.11.2017 17:29 — Разное | БДГ  
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Автомобильная авария произошла утром 14 ноября на трассе Р37 Мозырь – Наровля.

По данным в МЧС, возле деревни Митьки произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Renault Megane Scenic и BMW.

Водитель Renault погиб на месте, его, как и пострадавшего водителя BMW, пришлось извлекать при помощи специнструментов. Второго водителя не удалось довезти до медучреждения – в машине скорой помощи он умер от полученных травм.

В ГАИ Гомельской области уточнили, что 39-летний мужчина, находящийся за рулем BMW, пытался обогнать колонну транспорта, которая пропускала сельхозтехнику.

Произошел сильный лобовой удар, от которого автомобиль BMW подбросило в воздух, а затем – на пешеходный мостик.

По словам очевидцев, автомобиль ехал с превышением допустимой скорости на мокрой дороге.

 
 
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Автомобильная авария произошла утром 14 ноября на трассе Р37 Мозырь – Наровля.

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