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Смертельное ДТП под Мозырем: оба водителя погибли
Автомобильная авария произошла утром 14 ноября на трассе Р37 Мозырь – Наровля.
По данным в
Водитель Renault погиб на месте, его, как и пострадавшего водителя BMW, пришлось извлекать при помощи специнструментов. Второго водителя не удалось довезти до медучреждения – в машине скорой помощи он умер от полученных травм.
В ГАИ Гомельской области уточнили, что 39-летний мужчина, находящийся за рулем BMW, пытался обогнать колонну транспорта, которая пропускала сельхозтехнику.
Произошел сильный лобовой удар, от которого автомобиль BMW подбросило в воздух, а затем – на пешеходный мостик.
По словам очевидцев, автомобиль ехал с превышением допустимой скорости на мокрой дороге.
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Автомобильная авария произошла утром 14 ноября на трассе Р37 Мозырь – Наровля.
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