



В Польше в офисе агентства Reuters в Гдыне 30-летний гражданин Беларуси устроил стрельбу. Известно, что мужчина является работником агентства.

Инцидент произошел в офисе Reuters в Гдыне вечером 14 ноября. К счастью, никто не пострадал, сообщила местная радиостанция RMF FM .

Как сообщается, стрелял один из сотрудников агентства Reuters, 30-летний белорус родом из Гродно. Мужчина успел дважды выстрелить. После начала стрельбы остальные сотрудники сразу же начали убегать, благодаря чему никто не пострадал.

Мотивы мужчины, открывшего стрельбу, пока остаются неизвестными.

По словам анонимного источника, стрелявший был замкнутым человеком, он часто звонил домой в Беларусь. В компании занимался введением отчетов в базу данных.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорус открыл огонь в офисе информагенства Reuters в Гдыне В Польше в офисе агентства Reuters в Гдыне 30-летний гражданин Беларуси устроил стрельбу. Известно, что мужчина является работником агентства.

Представители прибывшей на место происшествия полиции пока не разглашают детали и возможные причины случившегося, сообщает