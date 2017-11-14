ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус открыл огонь в офисе информагенства Reuters в Гдыне

15.11.2017 09:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорус открыл огонь в офисе информагенства Reuters в Гдыне

В Польше в офисе агентства Reuters в Гдыне 30-летний гражданин Беларуси устроил стрельбу. Известно, что мужчина является работником агентства.

Инцидент произошел в офисе Reuters в Гдыне вечером 14 ноября. К счастью, никто не пострадал, сообщила местная радиостанция RMF FM.

Как сообщается, стрелял один из сотрудников агентства Reuters, 30-летний белорус родом из Гродно. Мужчина успел дважды выстрелить. После начала стрельбы остальные сотрудники сразу же начали убегать, благодаря чему никто не пострадал.

Мотивы мужчины, открывшего стрельбу, пока остаются неизвестными.

По словам анонимного источника, стрелявший был замкнутым человеком, он часто звонил домой в Беларусь. В компании занимался введением отчетов в базу данных.

Представители прибывшей на место происшествия полиции пока не разглашают детали и возможные причины случившегося, сообщает ТАСС.


 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше в офисе агентства Reuters в Гдыне 30-летний гражданин Беларуси устроил стрельбу. Известно, что мужчина является работником агентства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Это не точка обратного отсчета". О проблемах женского здоровья после 35
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика