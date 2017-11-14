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Президентские выборы в 2020 году не будут проводиться вместе с парламентскими

15.11.2017 18:09 — Разное | БДГ  
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Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании Центризбиркома по подготовке к местным выборам 15 ноября, отметив, что Александр Лукашенко придерживается четкой позиции на этот счет.

Глава государства считает, что президентская кампания не может проходить одновременно ни с какой другой.

Ермошина отметила, что в 2020 году президентские выборы планируется провести до 20 августа, депутатов Палаты представителей будут выбирать до 10 сентября, а членов Совета Республики – до 11 сентября.

На вопрос, какие из выборов будут проведены раньше, а какие – позже, глава ЦИК не ответила, обосновав это тем, что «это не вопросы компетенции ЦИК».

Напомним, Александр Лукашенко 14 ноября во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной поддержал предложение назначить ближайшие выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва на 18 февраля 2018 года.

Таким образом, президент согласовал дату проведения выборов, но пока не подписывал указ о их назначении, чтобы «не будить спящих» лидеров политических партий.

Глава ЦИК Лидия Ермошина также сообщила на заседании Центризбиркома по подготовке к местным выборам, что выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начнется 10 декабря.

Фото: sb.by

 
 
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Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании Центризбиркома по подготовке к местным выборам 15 ноября, отметив, что Александр Лукашенко...

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