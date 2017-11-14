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Беларусь сохранила лидерские позиции по развитию ИКТ

15.11.2017 19:17 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь сохранила лидерские позиции по развитию ИКТ

Международный союз электросвязи опубликовал ежегодный отчет «Measuring Information Society Report», дающий оценку развития ИКТ в Государствах-Членах МСЭ.

Согласно отчету, регион СНГ по среднему значению индекса развития информационно-коммуникационной инфраструктуры занимает второе место среди 6 географических регионов МСЭ, уступая Европе и опережая Американский регион, Африку, Арабские страны и Азиатско-тихоокеанский регион, сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации.

Беларусь, согласно отчету 2017 года, занимает 32-ю позицию и является лидером по развитию ИКТ в регионе СНГ. По сравнению с прошлым годом Беларуси удалось добиться прогресса по суб-индексу доступа к ИКТ (+3 позиции), суб-индексу использования ИКТ (+2 позиции), а также сохранить позиции в числе мировых лидеров по уровню развития человеческого потенциала (5 место). В отчете отмечается, что благодаря продуманной и поступательной политике в Беларуси создана развитая инфраструктура, позволяющая оказывать населению качественные и доступные услуги фиксированного и мобильного ШПД.

По прогнозам МСЭ, успешная реализация Государственной программы по развитию цифровой экономики и информационного общества позволит закрепить и улучшить позицию Республики Беларусь в рейтинге МСЭ за счет дальнейшего развертывания сетей LTE в регионах страны, развития оптоволоконных сетей, спутниковой связи, цифрового телевидения и облачных технологий.

В 2018 году методика расчета индекса развития информационно-коммуникационной инфраструктуры будет существенно пересмотрена с учетом современных тенденций развития ИКТ.



 
 
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Международный союз электросвязи опубликовал ежегодный отчет «Measuring Information Society Report», дающий оценку развития ИКТ в Государствах-Членах МСЭ.

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