Недавно белорусский дизайнер Людмила Лабкова в связке с концерном «Беллегпром» представила на суд высокой чиновничьей общественности олимпийскую форму для зимних Игр в Пхенчхане — ее проект был одобрен, и именно так будут выглядеть белорусские спортсмены. И не только они: заодно в массовое производство и продажу запустят «капсулу для болельщиков». Зачем дизайнеру ввязываться в подобные авантюры, насколько азартными были эти игры с госаппаратом и немного о таланте Александра Григорьевича как стилиста — в интервью с Людмилой.



Фотография из личного архива Людмилы Лабковой

— Людмила, этот проект делится на две капсулы: то, что будут носить непосредственно наши олимпийцы, и то, что будем носить мы?

— Все верно. Сразу оговорюсь: речь идет не о спортивной форме для олимпийцев. Форма была разработана еще летом без участия кого-либо из белорусских дизайнеров и предприятий. Эту форму делают литовцы: на белорусских предприятиях нет настолько хороших технических возможностей (например, мы не можем сделать пуховики) плюс НОК имеет давние контракты с Audimus. Так что, как и при подготовке к Рио, за нами, белорусами, оставляют только парадно-гражданские комплекты.

Еще раз хочу подчеркнуть: люди, это не будет спортивной одеждой!



Фото: Вячеслав Курбатов

— Да, это интересный момент разграничения, который улавливают не все: одежда для спорта и одежда спортивного типа…

— Думаю, наша разработка получилась более глубокой и концептуальной, нежели у литовцев, поскольку они просто взяли орнамент с государственного флага. Это заезженно и давно неинтересно.

Cчитаю, было бы правильно, если бы нас, дизайнеров, подключили еще летом к работе над спортивной одеждой — для стилистического единства. Но Минспорта упустило этот вопрос. Сейчас мы сработали очень быстро и четко — надеюсь, в следующий раз будут обращаться и к нам, устраивать конкурс и делать цельный нацпроект. Это было бы правильно, на мой взгляд, учитывая, что это честь и гордость нашей страны.





— Такие проекты подбрасывают нетипичные задачи?

— Да, это непростая работа. Нужно понимать: мы не видели спортивной части. Нам на пальцах объяснили, что будет сочетание серого с красным, дали номера по Пантону — и все. А потом нам опять предъявили интернет-комментаторы: мол, «не смогли придумать ничего, кроме красного с серым».

Да мы и не придумывали! У нас было четко обозначенное задание. И нужно учитывать, что креатив в классических костюмах допустим до определенной степени. Для чего костюмы нашим олимпийцам? Для официальных приемов, встреч с первыми лицами государств — а значит, есть определенный протокол и дресс-код, которые мы не можем обойти. Так что мы зажаты между уже принятой цветовой гаммой и этими правилами.

— Какие еще четкие условия вам поставили при работе?

— Четко было оговорено: вы должны сделать такой костюм, который можно будет надеть под красные куртки. Понимаете, как звучит? Надеть классический костюм под куртки! Соединить это было непросто, и мы сделали все, что от нас зависело.





— Тут нужно учитывать еще и то, что у спортсменов и у людей из сферы моды очень и очень разнятся представления и отношение к телу и телесности…

— Абсолютно! Я знаю это по своему отцу: он спортсмен. Людей, которые привыкли ходить в спортивных костюмах, нереально вытряхнуть из них и одеть в классику!.. Мне кажется, отец надевал классику только раз в жизни, на свадьбу. (Улыбается.)

— Так как выйти на этот компромисс, чтобы спортсмен все-таки захотел надеть костюм?

— Знаете, что порадовало чиновников из Минспорта (я так понимаю, в прошлом многие из них тоже спортсмены)? Отсутствие галстуков! В рубашках у нас предусмотрены контрастные планки, которые их зрительно заменяют. Думаю, хорошо было бы сделать мягкие пиджаки, что очень понравилось бы спортсменам. Но мы пока не стали вводить всех в такой стресс. Если бы я работала над таким проектом не в первый раз, я была бы смелее и концептуальнее, а сейчас все же осторожничала.

В целом умение носить классический костюм дано далеко не всем, и мы постарались сделать так, чтобы он был удобен прежде всего для спортсменов. Предложили два варианта — один более строгий, формальный, другой — более свободный. Президент выбрал второй. Ему очень понравилась майка с принтами и твидовый пиджак.





Хотя мне говорили, что Александр Григорьевич очень не любит принты. Не знаю, в каком виде он их не приемлет, но шелкография на костюмах смотрелась изящно. И казалось, что это выткано или вышито, а это, в отличие от вышивки, более тонко и современно. Президент сказал, что ему понравилось все, только отметил, что на гербе обязательно должен быть серый ободок, а то белый фон уж слишком выделяется на серой ткани.

Честно признаюсь, эту тонкость я и сама не отметила: привезли нашивки — мы их подцепили на булавочки, и все. Видите, какая внимательность? Опыта в гербах у него уж точно побольше, чем у меня.



Фото: Вячеслав Курбатов

Твидовый пиджак был одним из пожеланий Министерства спорта и туризма, именно чиновников. Все будущие участники делегации хотели то, что потом можно будет носить на работу. И пиджак этот мы запрашивали на «Коминтерне»: скажу сразу, это не моя разработка.

Клетчатые брюки-бананы — моя идея — тоже были отшиты там. На эскизном туре они вызвали реакцию «ну давайте попробуем, это очень смело, может, модным и понравится». Александру Григорьевичу понравилось — так что нашим спортсменам придется смириться с клетчатыми бананами. А почему нет? Клетчатые брюки — это очень по-белорусски, практически черта этнического костюма. Сама форма и модная, и свободная. Да и по силуэту спортсменам ближе, чем узкие брюки.

— Сложно вам как независимому дизайнеру со своим видением работать в команде, где есть рамки и ограничения?

— Я быстро реагирую на ситуацию, и мне не менее интересно работать в жестких условиях. Очень просто делать то, что ты считаешь нужным, а вот выкрутиться так, чтобы нравилось всем, — это дорогого стоит.

В работе с коллегами я абсолютно командный человек, очень уважаю то, что они создают, и умею это использовать так, чтобы всем было хорошо и не обидно. Еще раз подчеркну: многие вещи в этих капсулах были разработаны не мной, а дизайнерами предприятий «Беллегпрома».





— То есть вы выступили не только как дизайнер, но и как стилист?

— Абсолютно верно. Есть моя концепция, но зачем мне изобретать сумки, если ассортимент на «Галантее» огромен? Специалисты «Галантеи» знают, как сделать хорошую, практичную сумку, я могу об этом судить и как дизайнер, и как потребитель. Мы выбрали лучшее из того, что было: я не видела смысла изобретать велосипед. Мы взяли их разработки, сделали их в нашей цветовой и отделочной интерпретации — получили результат. Точно такая же история и с пиджаком «Коминтерна», о котором я уже рассказала, — мы только изменили некоторые детали, немного подправили лекала.

— Перейдем от высокого спорта к его народной поддержке. Расскажите о том, как появилась идея капсулы для болельщиков.

— Когда поступило предложение разработать два костюма для олимпийцев с расчетом на последующую продажу этих комплектов в рознице, я поняла, что это полная ерунда. Хорошо покупать будут только майки, хуже — брюки и сорочки, на этом все.

Это не то, чем можно заинтересовать покупателей, фанатов. Я не знаю, существует ли форма для фанатов олимпийский сборных, но у фан-клубов футбольных и хоккейных — сколько угодно. Майки, шарфы, шапки и так далее…

А мы чем хуже? Давайте будем фан-клубом наших олимпийцев: ведь в эти дни мы все прилипаем к телевизору. Я живу в Лапоровичах, там целый квартал олимпийских спортсменов, это мои соседи, для меня они как родные. Уверена, что наши привезут много медалей: «зимники» нас никогда не подводили, а мы держим за них скрещенные пальчики и рисуем наши обережные снежинки.





— Итак, с концептами разобрались. Куда и как носить эту одежду?

— Мне как-то написали: «В этом удобно лежать на диване». Да, ребята, лежать на диване!

В этом можно и на диване полежать, и выйти в бар выпить пива с друзьями, и прогуляться на улице. Эта одежда не выглядит абсолютно спортивной, но и не стесняет движений. И, конечно, есть люди, которые действительно болеют за наших и воспринимают такую одежду как способ поддержать спортсменов.

Кроме того, майки для олимпийцев в исходном виде будут в свободной продаже, мы рассчитываем сделать их из той же вискозной ткани. Надеюсь, производители нас не подведут: я настроилась на очень хорошие материалы, ноские, не пилингующиеся.





— Сейчас вы затронули тему, типичную для Беларуси. Кажется, несмотря на триумф спорта в современной моде, белорусские девушки (да и парни) плохо понимают этот стиль и боятся внедрять его в свои гардеробы. Как во всем этом не выглядеть человеком, который заблудился по дороге в спортзал?

— Всегда есть такое понятие, как аксессуары, и можно начинать пробовать стиль именно с них. С обуви, сумочек, шапочек, шарфов — последние два пункта сейчас, зимой, вообще благодатная тема. Можно пробовать бомберы — сейчас их полно в самых разных вариациях и стилистиках. Их всегда можно надеть что с каблуком, что с плоским ходом, что с высокими сапогами.

Не грешно пролистать лукбуки мировых брендов (если уж не доверяете белорусским) и убедиться, что у всех есть спорт-шик в коллекциях, абсолютно у всех.



Фото: Вячеслав Курбатов

Многие бренды не повторяют спортзальную тему, а трактуют ее, используя некоторые детали, элементы, настроение. Примерно так же сработали и мы: есть нечто спортивное, мягкое, трикотаж… Но не совсем спорт. Скорее практичное, универсальное, к чему все сейчас стремятся, по принципу «надел и пошел и в пир, и в мир». Так что мои рекомендации белорусским девушкам красноречиво изложены в нашей линейке, которая поступит в продажу.

— Где мы сможем примерить все это?

— Пока могу сказать, что это будут ГУМ, ЦУМ, торговый дом на Немиге, магазин «АБВ», сети «Свитанок» и мой фирменный магазин в ТЦ Outletto.