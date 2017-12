Энтузиаст сравнил топовые видеокарты NVIDIA

Новую флагманскую видеокарту NVIDIA Titan V сравнили с некогда топовой GeForce GTX 1080 Ti . Тестирование провел пользователь под ником MrOmgWtfHaxor, для чего он задействовал игры Tomb Raider, Ashes of the Singularity, Gears of War 4 и бенчмарк Superposition, пишет 4pda.

В качестве тестового стенда использовалась конфигурация из процессора Intel Core i7−6700K на частоте 4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и монитора с разрешением 2560×1440.





В Rise of The Tomb Raider новая Titan V показала себя на 27% лучше GTX 1080 Ti , стабильно выдавая 66 кадров в секунду против 52 у предшественницы.

В Gears of War 4 новинка продемонстрировала результат 158 кадров в секунду, в то время как прошлая модель набрала на 26% меньше — 70 FPS.

Энтузиаст также проверил производительность Titan V в Ashes of the Singularity, получив похожие результаты: 88 FPS у новейшего флагмана и 70 кадров в секунду — у GTX 1080 Ti. Все тестирования проходили в 2К-разрешении при максимальных настройках графики.

Бенчмарк Superposition подтвердил итоги испытаний играми: в синтетическом тесте с разрешением 1080p NVIDIA Titan V также обошла GTX 1080 Ti примерно на 27%. Таким образом, новинка стала самой мощной видеокартой 2017 года, а уже в следующем году чипмейкер представит новый флагман для геймеров.

