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В Беларуси построят дом с коммуникациями, работающими только за счет электроэнергии

12.12.2017 23:46 — Разное | Tut.by  
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Первый в Беларуси дом, в котором функционирование всех коммуникаций обеспечивается исключительно за счет электроэнергии, будет предназначен для сотрудников Национальной академии наук (НАН), сообщил 12 декабря в Минске на сессии технических наук II Съезда ученых Беларуси заведующий лабораторией по энергобезопасности и научный руководитель Института энергетики НАН Александр Михалевич.

«Мы приступили к выполнению пилотного проекта по строительству полностью электрифицированного жилого дома, к которому подводятся только вода, канализация и электрический кабель, — сказал он. — За счет устранения дорогих коммуникаций, особенно теплотрасс, строительство такого дома обойдется примерно на 15% дешевле, чем жилье, построенное в новом районе. <…> Дом рассчитан на 120 квартир».

В начале декабря директор Института энергетики НАН Антон Бринь сообщил БелаПАН, что в 2018 году планируется спроектировать этот дом, а в 2019-м — построить его в Академгородке, расположенном на юге минского микрорайона Уручье.

28 ноября Совет министров откорректировал Государственную программу «Строительство жилья» на 2016−2020 годы с учетом скорого запуска АЭС и последующим за этим увеличением выработки электроэнергии.

В частности, с 2018 года планируется строить преимущественно жилье, в котором для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи будет использоваться только электричество. Исключение составят дома, которые будут строить возле тепловых электростанций, а также в газифицированных районах, где есть резерв мощности.

С 2018 по 2020 год планируется вводить по 3,5 млн кв. м такого жилья ежегодно. По расчетам Института энергетики, если каждый год вводить хотя бы половину запланированных объемов этого жилья, ежегодный прирост потребляемой электроэнергии составит около 200 млн киловатт-часов.

 
Теги: Минск
 
 
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За счет устранения дорогих коммуникаций, особенно теплотрасс, строительство такого дома обойдется примерно на 15% дешевле, чем жилье, построенное в новом районе.

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