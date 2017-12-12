Google и Яндекс рассказали, что искали белорусы в 2017 году

Два самых популярных среди белорусов поисковика — Google и Яндекс — поделились с 42.TUT.BY своими итогами года. Аналитики сервисов рассказали, какие события, люди и вещи вызывали в этом году повышенный интерес белорусов. В топе оказались «День Воли», поиски Максима Мархалюка, Диана Шурыгина, Евровидение, хоккей и сериалы.

Google



Фото: Reuters

В первой десятке самых популярных запросов Google сразу 6 сериалов и 2 ТВ-шоу. Кроме того, белорусских пользователей поисковика интересовали Чемпионат мира по хоккею и новые фильмы 2017 года.

Самые популярные запросы 1. Физрук 4 сезон

2. Ольга 2 сезон

3. Молодежка 5 сезон

4. Евровидение 2017

5. Игра престолов 7 сезон

6. ЧМ по хоккею 2017

7. Полицейский с Рублёвки 2

8. Битва экстрасенсов 18 сезон

9. Фильмы 2017

10. Чернобыль зона отчуждения 2 сезон

В категории «Персона» чаще всего искали информацию о Вере Глаголевой, Дмитрии Марьянове и Диане Шурыгиной. Среди белорусов, попавших в топ-10 по запросам — певец Александр Тиханович и Максим Мархалюк, 10-летний мальчик, пропавший в Беловежской пуще в сентябре 2017 года.

В категории «Покупка года» в 2017 году первые три места заняли запросы: авто, спиннер, билеты Белавиа. Также белорусские пользователи Google интересовались приобретением велосипеда, дачи под Минском, iPhone 7, шин, квартиры, гироскутера и платья.

Персона года Покупка года 1. Вера Глаголева

2. Дмитрий Марьянов

3. Диана Шурыгина

4. Честер Беннингтон

5. Михаил Задорнов

6. Илона Новоселова

7. Александр Тиханович

8. Максим Мархалюк

9. Олег Яковлев

10. Егор Клинаев 1. авто

2. спиннер

3. Белавиа билет

4. велосипед

5. дача под Минском

6. айфон 7

7. белшина

8. квартира

9. гироскутер

10. платье

Наиболее популярный фильм в 2017 году у белорусов — восьмая часть франшизы «Форсаж». Также в топе — хоррор «Оно», фэнтези-боевик «Последний богатырь» и комедия «Кухня. Последняя битва». Лидерами в категории «Сериал года» стали новые сезоны популярных телесериалов «Физрук», «Ольга» и «Молодежка».

Фильм года Сериал года 1. Форсаж 8

2. Оно

3. Пираты Карибского моря 5

4. Последний богатырь

5. На 50 оттенков темнее

6. Тор. Рагнарёк

7. Гадкий я 3

8. Три богатыря и морской царь

9. Кухня. Последняя битва

10. Викинг 1. Физрук 4 сезон

2. Ольга 2 сезон

3. Молодежка 5 сезон

4. Игра престолов 7 сезон

5. Полицейский с Рублёвки 2

6. Чернобыль зона отчуждения 2 сезон

7. Отель Элеон 3 сезон

8. Универ новая общага 12 сезон

9. Ивановы Ивановы

10. Реальные пацаны 10 сезон

Яндекс





Среди событий внутри Беларуси чаще всего в «Яндексе» искали информацию о « Дне Воли » в Минске и поисках Максима Мархалюка , пропавшего в Беловежской пуще. Международную повестку для белорусских пользователей сервиса определили новые серии «Игры престолов».

События в Беларуси Международные события 1. День Воли в Минске

2. Поиски мальчика в Беловежской пуще

3. Славянский базар в Витебске

4. Повышение бюджета прожиточного минимума

5. День города Минска 1. Выход 7 сезона «Игры престолов»

2. Евровидение-2017

3. Игра «Синий кит»

4. Теракт в Санкт-Петербурге

5. Выход iPhone X

Явлением года № 1 стал спиннер, который оказался в одном ряду с голосовым помощником «Алиса», биткоином и Ждуном. Среди спортивных событий белорусских пользователей поисковика волновали хоккей, футбол и биатлон.

Явления года Спортивные события: 1. Спиннер

2. Алиса

3. Биткоин

4. Ждун

5. Это фиаско, братан 1. Чемпионат мира по хоккею 2017

2. Кубок конфедераций

3. Лига чемпионов 2017/2018

4. Чемпионат мира по биатлону 2017

5. Чемпионат Беларуси по футболу

Среди людей белорусские пользователи «Яндекса» чаще всего искали информацию об Александре Тихановиче, который умер в январе этого года. Самой популярной женщиной, по версии поисковика, стала россиянка Диана Шурыгина.

Мужчины Женщины 1. Александр Тиханович

2. Максим Мархалюк

3. Дмитрий Марьянов

4. Михаил Задорнов

5. Дмитрий Хворостовский 1. Диана Шурыгина

2. Вера Глаголева

3. Наталья Юнникова

4. Мария Максакова

5. Стелла Барановская

Среди фильмов белорусских пользователей больше всего интересовали голливудские блокбастеры, комедия «Босс-молокосос» и фильм ужасов «Оно». Первое место по количеству музыкальных запросов заняла песня «Тает лед», которая также покорила топ белорусского YouTube .

Фильмы и мультфильмы: Песни 1. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

2. Босс-молокосос

3. Форсаж 8

4. Трансформеры: Последний рыцарь

5. Оно 1. Грибы — Тает лед

2. Estradarada — Вите надо выйти

3. Элджей & Feduk — Розовое вино

4. LOBODA — Случайная

5. Макс Корж — Оптимист