Российский Сбербанк продолжает избавляться от украинских активов

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Стало известно о продаже доли в размере 99,9230% VS Bank (дочерняя компании Sberbank Europe).

Сбербанк закрыл сделку по продаже VS Bank в рамках своей стратегии по выходу с рынка Украины. Покупателем стала группа ТАС украинского предпринимателя Сергея Тигипко. Это первая подобная сделка, совершенная с момента введения в марте нынешнего года украинских санкций в отношении «дочек» российских банков, пишет «Коммерсантъ ».

Конечным покупателем выступил украинский предприниматель Сергей Тигипко, среди активов которого — ТАСкомбанк и Universal Bank. Господин Тигипко является учредителем и основным акционером одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины ТАС. Ранее господин Тигипко был активным политиком, конкурировал за пост президента страны с Петром Порошенко, но добровольно снял свою кандидатуру.

VS Bank сопоставим по масштабам бизнеса с банками Тигипко (28-е место по активам). Бизнес сосредоточен на Западной Украине, VS Bank зарегистрирован во Львове.

Сделка совершена в рамках стратегии Сбербанка по выходу с украинского рынка. В марте в отношении пяти «дочек» российских госструктур — Сбербанка Украины, VS Bank, ВТБ Украина, БМ-банка и Проминвестбанка — были введены санкции. Кредитным организациям среди прочего был запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц, материнские структуры лишились возможности их фондировать.

Почти сразу банки заявили о переговорах с потенциальными инвесторами. Однако до сих пор предполагаемые сделки срывались. Так, Сбербанк объявил о достижении договоренностей с консорциумом инвесторов — Григорием Гусельниковым и Саидом Гуцериевым, но сделка не получила согласование регулятора. Не удалось пройти согласование также прежним претендентам на покупку «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка.

Тем не менее во вторник стало известно, что президент украинской группы DCH Александр Ярославский подал в НБУ пакет документов на приобретение Проминвестбанка, проведя с регулятором предварительные консультации. При этом шансы на согласование сделки крайне велики, считают эксперты.