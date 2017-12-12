ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский Сбербанк продолжает избавляться от украинских активов

13.12.2017 12:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Российский Сбербанк продолжает избавляться от украинских активов

фото: vedomosti-ua.com

Стало известно о продаже доли в размере 99,9230% VS Bank (дочерняя компании Sberbank Europe).

Сбербанк закрыл сделку по продаже VS Bank в рамках своей стратегии по выходу с рынка Украины. Покупателем стала группа ТАС украинского предпринимателя Сергея Тигипко. Это первая подобная сделка, совершенная с момента введения в марте нынешнего года украинских санкций в отношении «дочек» российских банков, пишет «Коммерсантъ».

Конечным покупателем выступил украинский предприниматель Сергей Тигипко, среди активов которого — ТАСкомбанк и Universal Bank. Господин Тигипко является учредителем и основным акционером одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины ТАС. Ранее господин Тигипко был активным политиком, конкурировал за пост президента страны с Петром Порошенко, но добровольно снял свою кандидатуру.

VS Bank сопоставим по масштабам бизнеса с банками Тигипко (28-е место по активам). Бизнес сосредоточен на Западной Украине, VS Bank зарегистрирован во Львове.

Сделка совершена в рамках стратегии Сбербанка по выходу с украинского рынка. В марте в отношении пяти «дочек» российских госструктур — Сбербанка Украины, VS Bank, ВТБ Украина, БМ-банка и Проминвестбанка — были введены санкции. Кредитным организациям среди прочего был запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц, материнские структуры лишились возможности их фондировать.

Почти сразу банки заявили о переговорах с потенциальными инвесторами. Однако до сих пор предполагаемые сделки срывались. Так, Сбербанк объявил о достижении договоренностей с консорциумом инвесторов — Григорием Гусельниковым и Саидом Гуцериевым, но сделка не получила согласование регулятора. Не удалось пройти согласование также прежним претендентам на покупку «дочки» ВЭБа — Проминвестбанка.

Тем не менее во вторник стало известно, что президент украинской группы DCH Александр Ярославский подал в НБУ пакет документов на приобретение Проминвестбанка, проведя с регулятором предварительные консультации. При этом шансы на согласование сделки крайне велики, считают эксперты.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о продаже доли в размере 99,9230% VS Bank (дочерняя компании Sberbank Europe).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Калинковичах судят водителя, насмерть сбившего спасателя, когда тот тушил фуру. Видео наезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика