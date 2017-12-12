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В Беларуси могут завести первое уголовное дело за кражу биткоина

13.12.2017 17:04 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси могут завести первое уголовное дело за кражу биткоина

фото: cryptocurrency.tech

Директор минской фирмы стал жертвой мошенничества.

Летом этого года в Ленинское РОВД Бреста обратился  минчанин, который приобрел клиптовалюту еще в 2011 году. В то время биткоин стоил около 100 долларов (на сегодня курс биткоина составляет более 17 тысяч долларов).

В 2017 году через месенджер Telegram минчанин познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина 3 тыс. долларов.  Сделку планировалось осуществить в Бресте, пишет СБ со ссылкой на замначальника РОВД Ленинского района Бреста Дмитрия Коровяковского.

Участники сделки встретились в кафе, через интернет-биржу минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Проведение транзакции должно было занять некоторое время, в течение которого покупатель скрылся. Деньги за биткоин он так и не перевел.

В милиции признают, что дело это неординарное. В данный момент проводится проверка, изучается позиция  Следственного комитета и прокуратуры по данному вопросу. Как пояснил Коровяковский, в составе преступления есть признаки нескольких статей Уголовного кодекса. Возможно, дело будет возбуждено по части 1 статьи 209 - «Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальный срок наказания по данной статье - до трех лет лишения свободы. 

Впрочем, перспективы данного дела туманны, так как покупатель и продавец пользовались анонимным мессенджером Telegram и анонимными интернет-площадками.

 
Теги: Брест
 
 
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Директор минской фирмы стал жертвой мошенничества.

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