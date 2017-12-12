В Беларуси действует порядка сорока частных и государственных зарядных станций для электромобилей. Но в будущем их число может резко возрасти, об этом заявил Александр Лукашенко представителям науки во время пленарного заседания Съезда ученых.



Так выглядит белорусский электрокар, который ученым еще предстоит доработать

— У нас профицит электрической энергии будет, нам ее куда-то надо девать, — объяснил президент ученым . — А тут Господь нам помог, мир немедленно окунулся в эту электроэнергию. Мы сейчас приняли решение: начинаем заранее массово строить заправочные электростанции, — сказал президент.

Сейчас в стране насчитывается 17 электрозаправок сети «Белоруснефть», к 2020 году их будет построено около сорока. Действующие объекты расположены в Минске, Оршанском, Ошмянском, Воложинском, Гомельском и других районах. Также есть несколько общественных электрозаправок. В общей сложности в Беларуси действует порядка сорока зарядных станций — с их расположением можно ознакомиться здесь . Все они бесплатны. Отметим, что вопрос урегулирования цены электроэнергии для электрокаров пока остается отрытым.

«От 300 рублей до двух тысяч»

Стоимость строительства зарядной станции для электромобиля очень разная, об этом AUTO.TUT.BY рассказал директор компании E-Cars Григорий Саргсян (компания поставляет в Беларусь подержанные электромобили из Америки и занимается производством зарядных станций для электрокаров. — Прим. TUT.BY).

— Это зависит от того, где расположена электрозаправка, какой кабель, сколько этот кабель нужно тянуть от точки соединения, цена зависит даже от организации, которая будет выполнять установку. Ориентировочно проект «под ключ» будет стоить от 300 до двух-трех тысяч рублей, — отметил Григорий Саргсян.

По его мнению, развитие электротранспорта и зарядных станций в Беларуси — тема перспективная.

— У меня есть и электрокар, и обычный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Так вот, уже почти четыре года я езжу практически только на электромобиле, наезжаю на нем около 3000−4000 километров в месяц. И скажу, что это очень выгодно даже с экономической точки зрения. На бензиновой машине у меня уходило бы около восьми тысяч рублей за год. С Tesla получается в десятки раз меньше, хотя эта марка довольно прожорлива, - отметил Григорий Саргсян. — Очень обидно, что наши люди пока не понимают всей прелести владения электрокаром. Даже техосмотр проходить с ней просто — проверили тормоза, оптику, ну посигналил, аптечку проверили — и всё.

По данным ГАИ МВД, в августе этого года в Беларуси было зарегистрировано порядка 100 таких автомобилей. Среди них 19 Tesla, 43 — Nissan Leaf и около 40 — марки Chevrolet Volt. По сведениям Григория Саргсяна, сейчас их число приближается к 300 машинам. Это популярные у белорусов Nissan Leaf — их стоимость начинается от 11 300 долларов, Chevrolet Volt (от 13 000 долларов).

Напомним, первую в Беларуси Tesla ввезли в страну в 2014 году.