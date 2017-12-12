300 талантов для Королевы: Минск принял маленькие Олимпийские игры

Минские легкоатлетический манеж в среду принял финал спортивно-массового республиканского проекта "300 талантов для Королевы". Ученики вторых – четвертых классов со всей страны приехали в столицу, чтобы выявить сильнейших в четырех спортивных дисциплинах: барьерный бег, эстафета 8х50м, метание мяча на коленях из-за головы и прыжки на скакалках. Мероприятие посетил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

"Этот праздник похож на маленькие Олимпийские игры. Спасибо федерации, Национальному олимпийскому комитету и Министерству спорта и туризма, а также всем остальным, кто принимает участие в создании этого уникального события", — приводит слова Хансена пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.

Первое место по итогам соревнований заняли юные спортсмены из Гродненской области (4276 очков). Второе досталось команде из Гомельской области (3504), третье – Минску (3447).