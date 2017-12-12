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300 талантов для Королевы: Минск принял маленькие Олимпийские игры
13.12.2017 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Минские легкоатлетический манеж в среду принял финал спортивно-массового республиканского проекта "300 талантов для Королевы". Ученики вторых – четвертых классов со всей страны приехали в столицу, чтобы выявить сильнейших в четырех спортивных дисциплинах: барьерный бег, эстафета 8х50м, метание мяча на коленях из-за головы и прыжки на скакалках. Мероприятие посетил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.
"Этот праздник похож на маленькие Олимпийские игры. Спасибо федерации, Национальному олимпийскому комитету и Министерству спорта и туризма, а также всем остальным, кто принимает участие в создании этого уникального события", — приводит слова Хансена пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики.
Первое место по итогам соревнований заняли юные спортсмены из Гродненской области (4276 очков). Второе досталось команде из Гомельской области (3504), третье – Минску (3447).
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Гродненская область второй год подряд стала чемпионом республиканского проекта "300 талантов для Королевы". Смотрите на видео самые яркие моменты финала.
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