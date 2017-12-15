Шамко: Случаи употребления допинга белорусскими спорстменами - единичные

Белорусский спорт стал чище, а случаи употребления допинга — единичные. Об этом 16 декабря телеканалу ОНТ рассказал министр спорта и туризма Александр Шамко.

«Если в 2012—2013 году было более 30 случаев, когда спортсмены попадались на употреблении допинга, то сегодня это единичные случаи. Три случая в текущем году, они связаны не со злоупотреблением, а больше с определенным нарушением регламента, то есть не с умышленными нарушениями», — сообщил министр.

В эфире телеканала также отмтили, что за последние пять лет в вопросах допинга значительно усовершенствовано законодательство и следующий шаг — новые поправки в закон о физической культуре и спорте, которые рассмотрят в парламенте до конца года. Также активная работа идет по аккредитации национальной антидопинговой лаборатории.

До Олимпиады-2018 в Пхенчхане осталось 54 дня. Белорусские спортсмены уже завоевали 12 лицензий, остальные разыграют до конца января. Белорусские атлеты претендуют максимум на 25 лицензий и будут представлены в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.