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Шамко: Случаи употребления допинга белорусскими спорстменами - единичные
Белорусский спорт стал чище, а случаи употребления допинга — единичные. Об этом 16 декабря телеканалу
«Если в 2012—2013 году было более 30 случаев, когда спортсмены попадались на употреблении допинга, то сегодня это единичные случаи. Три случая в текущем году, они связаны не со злоупотреблением, а больше с определенным нарушением регламента, то есть не с умышленными нарушениями», — сообщил министр.
В эфире телеканала также отмтили, что за последние пять лет в вопросах допинга значительно усовершенствовано законодательство и следующий шаг — новые поправки в закон о физической культуре и спорте, которые рассмотрят в парламенте до конца года. Также активная работа идет по аккредитации национальной антидопинговой лаборатории.
До Олимпиады-2018 в Пхенчхане осталось 54 дня. Белорусские спортсмены уже завоевали 12 лицензий, остальные разыграют до конца января. Белорусские атлеты претендуют максимум на 25 лицензий и будут представлены в биатлоне, конькобежном спорте, фристайле, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.
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"Три случая в текущем году, они связаны не со злоупотреблением, а больше с определенным нарушением регламента, то есть не с умышленными нарушениями", - сообщил...
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