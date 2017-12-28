Минстройархитектуры предлагает разрешить минчанам строиться в Смолевичах по заявительному принципу

Планы по строительству в городах-спутниках не отменяются. А чтобы придать ускорение их реализации, Министерство архитектуры и строительства предлагает разрешить минчанам-очередникам строить в Смолевичах с господдержкой по 240-му указу. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

— Как вы знаете, утверждены генпланы городов-спутников, — рассказал Анатолий Черный. — В этом году мы должны были построить там 10 тысяч квадратных метров жилья. Мы план выполнили и перевыполнили — построено практически 80 тысяч квадратных метров жилья. Но это только начало развития той идеи, которую закладывал президент. Для того, чтобы как-то эту тему сдвинуть с места, мы предлагаем провести эксперимент, чтобы нуждающиеся жители Минска могли по заявительницу принципу строить жилье в Смолевичах с поддержкой по указу № 240.

Есть поддержка этой идеи губернатором, поддерживает ее и председатель Смолевического райисполкома. Но идея еще обсуждается в других согласовывающих органах.

Я не думаю, что все рванут из Минска строится в Смолевичах, и нам не хватит на реализацию идеи средств — но определенное количество очередников темой заинтересуются. Не вижу проблем с реализацией плана — можно зарезервировать определенную сумму на этот эксперимент. Сегодня банки готовы изыскивать ресурсы, чтобы кредитовать по 240-му указу.

Как может работать заявительный принцип, министр так же рассказал. Выходит проектная декларация, минские очередники (вне зависимости от года постановки на учет) обращаются с заявлением, что желают там строится, выбирают квартиру и идут в банк за кредитом.

— Это мое предложение, не все его поддержали. Но работа идет, — уточнил министр.