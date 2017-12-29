Ураган-убийца и невероятные рельефы. Лучшие фото NASA за 2017 год

Космическое агентство NASA подвело итоги, собрав 17 лучших кадров за 2017 год. Здесь все: ночные города, разрушительный ураган, действующий вулкан и причудливые узоры рельефа, созданные человеком и природой.



Фото: NASA

Ураган Хосе в Карибском бассейне. В момент, когда было сделано это фото, скорость ветра достигала 250 км/час. Глаз урана едва обошел Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова.



Фото: NASA

Городские огни на северо-востоке США. Почти непрерывная цепочка огней простирается от Филадельфии до Хартфорда — более чем на 300 километров. В центре — крупные города Нью-Йорк и Ньюарк.



Фото: NASA

«Шахматная доска» из леса в штате Айдахо в США. Белые квадраты — заснеженные пустыри, где деревья вырубили для заготовки. Темные участки — охраняемый густой лес, который нельзя вырубать по старинному соглашению.



Фото: NASA

Соляные пруды в штате Юта, США. На площади в 1,6 квадратного километра расположено 23 красочных пруда. Здесь добывают хлорид калия, который используют для удобрения растений. Цвет пруда зависит от его глубины и концентрации вещества.



Фото: NASA

Вулканическое поле вулкана Мейдоб в Судане. В последний раз этот вулкан извергался около 5000 лет назад. Вулканическое поле занимает несколько тысяч квадратных километров и содержит почти 700 вентиляционных отверстий, возраст которых оценивают минимум в 6 миллионов лет.



Фото: NASA

Городские огни на северо-западе Европы.



Фото: NASA

Восход солнца над Филиппинским морем. Астронавты видят шестнадцать восходов каждые 24 часа. Этот снимок сделали, когда МКС была расположена над побережьем Вьетнама.



Фото: NASA

Извержение вулкана Этна на острове Сицилия в Италии. Это один из самых регулярно извергающихся вулканов мира, сохранились упоминания его извержений, относящиеся к 1500 году до нашей эры.



Фото: NASA

Устье реки Бецибука на Мадагаскаре. Ее красно-коричневый цвет является признаком экологической катастрофы. Из-за вырубок леса и освоения земель под пашни и пастбища река вымывает огромное количество красных латеритных почв, которые оседают в устье.



Фото: NASA

Остров Гавайи. Здесь видны все 10 квадратных километров острова — и пустынные берега, и дождевые леса, и холодные горные высоты.



Фото: NASA

Итальянские Неаполь и Везувий ночью. Неаполь и его окрестности — один из самых ярких регионов Италии, здесь живет около трех миллионов человек. Зеленые огни — это старомодные ртутные газоразрядные лампы. В новых районах их сменили натриевые газоразрядные лампы (желто-оранжевые огоньки). Яркое пятно на северо-востоке — это крупнейший в Европе торговый центр, а темный круг на юге — вулкан Везувий.



Фото: NASA

Атолл Космоледо на Сейшельских островах. Этот коралловый остров принял форму кольца. Обычно это указывает на то, что под водой — потухший вулкан или затонувший корабль.



Фото: NASA

Пустыня Намиб в Намибии. Дюны наслаиваются друг на друга — для космонавтов это одно из самых впечатляющих мест на Земле.



Фото: NASA

Затянутое льдом озеро Алаколь в Казахстане. Озеро расположено в перевале Джунгарские Ворота, который соединяет Китай с Центральной Азией.



Фото: NASA

Вулкан Мауна-Лоа на Гавайях, один из самых активных вулканов на Земле. На фото можно видеть вулканическую кальдеру (котловину) и потоки лавы, которые стекают наружу.



Фото: NASA

Северное сияние над Канадой.



Фото: NASA

Заснеженная степь в России. На фото виден 14-километровый участок системы для защиты почв от ветровой эрозии. Каждая из линий — это плотная «стена» деревьев шириной около 60 метров.