﻿ Ураган-убийца и невероятные рельефы. Лучшие фото NASA за 2017 год. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураган-убийца и невероятные рельефы. Лучшие фото NASA за 2017 год

30.12.2017 08:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Космическое агентство NASA подвело итоги, собрав 17 лучших кадров за 2017 год. Здесь все: ночные города, разрушительный ураган, действующий вулкан и причудливые узоры рельефа, созданные человеком и природой.


Фото: NASA

Ураган Хосе в Карибском бассейне. В момент, когда было сделано это фото, скорость ветра достигала 250 км/час. Глаз урана едва обошел Пуэрто-Рико и Малые Антильские острова.


Фото: NASA

Городские огни на северо-востоке США. Почти непрерывная цепочка огней простирается от Филадельфии до Хартфорда — более чем на 300 километров. В центре — крупные города Нью-Йорк и Ньюарк.


Фото: NASA

«Шахматная доска» из леса в штате Айдахо в США. Белые квадраты — заснеженные пустыри, где деревья вырубили для заготовки. Темные участки — охраняемый густой лес, который нельзя вырубать по старинному соглашению.


Фото: NASA

Соляные пруды в штате Юта, США. На площади в 1,6 квадратного километра расположено 23 красочных пруда. Здесь добывают хлорид калия, который используют для удобрения растений. Цвет пруда зависит от его глубины и концентрации вещества.


Фото: NASA

Вулканическое поле вулкана Мейдоб в Судане. В последний раз этот вулкан извергался около 5000 лет назад. Вулканическое поле занимает несколько тысяч квадратных километров и содержит почти 700 вентиляционных отверстий, возраст которых оценивают минимум в 6 миллионов лет.


Фото: NASA

Городские огни на северо-западе Европы.


Фото: NASA

Восход солнца над Филиппинским морем. Астронавты видят шестнадцать восходов каждые 24 часа. Этот снимок сделали, когда МКС была расположена над побережьем Вьетнама.


Фото: NASA

Извержение вулкана Этна на острове Сицилия в Италии. Это один из самых регулярно извергающихся вулканов мира, сохранились упоминания его извержений, относящиеся к 1500 году до нашей эры.


Фото: NASA

Устье реки Бецибука на Мадагаскаре. Ее красно-коричневый цвет является признаком экологической катастрофы. Из-за вырубок леса и освоения земель под пашни и пастбища река вымывает огромное количество красных латеритных почв, которые оседают в устье.


Фото: NASA

Остров Гавайи. Здесь видны все 10 квадратных километров острова — и пустынные берега, и дождевые леса, и холодные горные высоты.


Фото: NASA

Итальянские Неаполь и Везувий ночью. Неаполь и его окрестности — один из самых ярких регионов Италии, здесь живет около трех миллионов человек. Зеленые огни — это старомодные ртутные газоразрядные лампы. В новых районах их сменили натриевые газоразрядные лампы (желто-оранжевые огоньки). Яркое пятно на северо-востоке — это крупнейший в Европе торговый центр, а темный круг на юге — вулкан Везувий.


Фото: NASA

Атолл Космоледо на Сейшельских островах. Этот коралловый остров принял форму кольца. Обычно это указывает на то, что под водой — потухший вулкан или затонувший корабль.


Фото: NASA

Пустыня Намиб в Намибии. Дюны наслаиваются друг на друга — для космонавтов это одно из самых впечатляющих мест на Земле.


Фото: NASA

Затянутое льдом озеро Алаколь в Казахстане. Озеро расположено в перевале Джунгарские Ворота, который соединяет Китай с Центральной Азией.


Фото: NASA

Вулкан Мауна-Лоа на Гавайях, один из самых активных вулканов на Земле. На фото можно видеть вулканическую кальдеру (котловину) и потоки лавы, которые стекают наружу.


Фото: NASA

Северное сияние над Канадой.


Фото: NASA

Заснеженная степь в России. На фото виден 14-километровый участок системы для защиты почв от ветровой эрозии. Каждая из линий — это плотная «стена» деревьев шириной около 60 метров.

Читайте также
«Неуловимые» барханные котята впервые попали на фото
Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии — 2017
 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь все: ночные города, разрушительный шторм, действующий вулкан и причудливые узоры рельефа, созданные человеком и природой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Мой бюджет": "Собираем на машину и вторую пенсию, фарш кручу сама, одеваемся за границей"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика