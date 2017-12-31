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Укрепления дружбы между народами: поздравление Александра Сурикова
31.12.2017 23:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Суриков сказал, что уходящий год был неплохим для развития белорусско-российских отношений, в частности, он отметил, сославшись на статистику, что братские связи между двумя народами за год укрепились более серьезно.
"Хотелось бы пожелать на 2018 год россиянам и белорусам укрепления любви и дружбы, дальнейших более плотных взаимоотношений в первую очередь на уровне регионов, муниципалитетов и на государственном уровне", — сказал посол.
Он отметил, что только через дальнейшее укрепление этих взаимоотношений можно добиться серьезного улучшения жизни как для каждого россиянина, так и для белоруса.
Также российский дипломат пожелал всем здоровья, счастья, успехов в личной и семейной жизни и исполнения всех желаний.
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков поздравил читателей Sputnik с наступающим Новым годом. Смотрите на видео поздравление...
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