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Укрепления дружбы между народами: поздравление Александра Сурикова

31.12.2017 23:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Суриков сказал, что уходящий год был неплохим для развития белорусско-российских отношений, в частности, он отметил, сославшись на статистику, что братские связи между двумя народами за год укрепились более серьезно.

"Хотелось бы пожелать на 2018 год россиянам и белорусам укрепления любви и дружбы, дальнейших более плотных взаимоотношений в первую очередь на уровне регионов, муниципалитетов и на государственном уровне", — сказал посол.

Он отметил, что только через дальнейшее укрепление этих взаимоотношений можно добиться серьезного улучшения жизни как для каждого россиянина, так и для белоруса.

Также российский дипломат пожелал всем здоровья, счастья, успехов в личной и семейной жизни и исполнения всех желаний.

 
 
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков поздравил читателей Sputnik с наступающим Новым годом. Смотрите на видео поздравление...

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