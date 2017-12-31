Укрепления дружбы между народами: поздравление Александра Сурикова

Суриков сказал, что уходящий год был неплохим для развития белорусско-российских отношений, в частности, он отметил, сославшись на статистику, что братские связи между двумя народами за год укрепились более серьезно.

"Хотелось бы пожелать на 2018 год россиянам и белорусам укрепления любви и дружбы, дальнейших более плотных взаимоотношений в первую очередь на уровне регионов, муниципалитетов и на государственном уровне", — сказал посол.

Он отметил, что только через дальнейшее укрепление этих взаимоотношений можно добиться серьезного улучшения жизни как для каждого россиянина, так и для белоруса.

Также российский дипломат пожелал всем здоровья, счастья, успехов в личной и семейной жизни и исполнения всех желаний.