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В Беларуси увеличен пенсионный возраст
01.01.2018 19:41 — Разное | Ежедневник
С 1 января 2018 года в Беларуси на один год увеличен возраст выхода на пенсию.
Повышение произошло в соответствии с указом президента №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который был подписан 11 апреля 2016 года.
Согласно документу, в Беларуси произойдет поэтапное повышение пенсионного возраста, и к 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.
Таким образом, с 1 января 2018 года пенсионный возраст мужчин составит 61 год, а женщин - 56 лет.
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С 1 января 2018 года в Беларуси на один год увеличен возраст выхода на пенсию.
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