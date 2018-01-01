В Беларуси увеличен пенсионный возраст





С 1 января 2018 года в Беларуси на один год увеличен возраст выхода на пенсию.

Повышение произошло в соответствии с указом президента №137 "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который был подписан 11 апреля 2016 года.

Согласно документу, в Беларуси произойдет поэтапное повышение пенсионного возраста, и к 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Таким образом, с 1 января 2018 года пенсионный возраст мужчин составит 61 год, а женщин - 56 лет.