После подписания контракта с БАТЭ полузащитник Слободан Симович ответил на несколько вопросов корреспондента клубной пресс-службы. Футболист вспомнил годы в «Динамо-Минск», рассказал о своем месте на поле и об отношении к нему в новом клубе.



Фото: ФК БАТЭ

— Юридическое оформление отношений с БАТЭ затянулось.

— Конечно, это немного нервировало. Возникли определенные сложности с получением необходимых бумаг из казахстанского «Актобе», где я выступал прежде. Надеялся, вопросы решатся быстро, но пришлось ждать. К счастью, все закончилось хорошо — и я могу полностью сконцентрироваться на подготовительном процессе.

— Ты провел в стане 14-кратных чемпионов Беларуси почти неделю на сборе в турецком Белеке. Какую информацию почерпнул о команде?

— Считаю, здесь правильный баланс с точки зрения состава. Есть опытные футболисты, много поигравшие в групповых этапах еврокубков, есть ребята среднего возраста. Ну и немало перспективной молодежи, которая очень хочет проявить себя, дает особый дух, энергию на тренировках и в спаррингах.

Да и в целом коллектив замечательный. Меня тепло, по-дружески приняли. Со многими нынешними одноклубниками я знаком. Вдобавок говорю по-русски — это тоже плюсик для скорейшей адаптации.

— Удалось ли уже предметно переговорить с Олегом Дулубом? На какой позиции тебя видят?

— Пока обстоятельной беседы не было. Но мы с Олегом Анатольевичем вместе работали полтора года в минском «Динамо». Я в курсе его требований, он хорошо представляет мой уровень. Пока меня в основном наигрывают в опорной зоне, но по ходу одного из спаррингов перемещался в центр обороны. На обеих позициях чувствую себя комфортно. Главное — быть полезным для команды.

— Ты неплохо знаком с белорусским футболом. Какими вспоминаются те годы?

— Минское «Динамо» тогда сражалось за золото, впервые пробилось в групповую стадию Лиги Европы — это случилось в 2014 году. Да и Минск мне очень нравился. Беларусь и Сербия похожи в плане языков, культуры — действительно братские страны.

— Наверняка тебе есть о чем отдельно пообщаться со Станиславом Драгуном и Игорем Стасевичем?

— Да, ведь с ними я играл еще в «Динамо». Со Стасом — год, потом он перебрался в самарские «Крылья Советов». С Игорем — три сезона. Очень обрадовался, когда увидел этих ребят. Вспомнили какие-то моменты из прошлого, посмеялись. Да, еще же и Васильич (Дмитрий Молош. — прим. пресс-службы) выступал за «Динамо» в 2014-м — тоже хороший знакомый.

— Тогда и сейчас БАТЭ и столичные «бело-голубые» являются непримиримыми соперниками.

— Я быстро понял, что противостояния этих команд имеют повышенный градус накала. Перед «класико» ощущалось особое давление со стороны болельщиков, масс-медиа. На стадионы приходило больше людей, чем обычно. Это однозначно главные матчи белорусского футбола.

— «Динамо» так ни разу и не сумело опередить борисовский клуб.

— Естественно, тогда я очень огорчался этому факту. Мы очень хотели финишировать на первой строке таблицы, делали для того все возможное. И порой, казалось, были близки к выполнению задачи. Однако БАТЭ всегда нас обгонял. Так что осадок по итогам того этапа белорусской карьеры остался.

— Как, на твой взгляд, болельщики «бело-голубых» отнесутся к твоему переходу в БАТЭ?

— Знаю, что уже появилось много негативных комментариев. Могу лишь сказать, что те три года в минском «Динамо» были хорошими. Я отдавал себя команде на сто процентов — и никогда не забуду положительных эмоций, которые тогда пережил. Но я профессиональный футболист, серьезно относящийся к своей работе. В жизни возник новый интересный вызов — постараюсь и в БАТЭ продемонстрировать все свои умения.

— После Беларуси ты выступал за «Слован» из Братиславы, израильский «Хапоэль» из Кфар-Савы и казахстанский «Актобе».

— «Слован» — самый титулованный клуб Словакии. К сожалению, тогда не удалось завоевать золото — стали третьими и вторыми.

Потом решил переехать в Израиль — было очень любопытно пожить в этой стране. Мне понравилось. Приятный климат, теплое море. Правда, все очень дорого. Нужно подписать действительно хороший контракт, чтобы ощущать это не так остро :)) Да и уровень лиги неплохой. Команды проповедуют скоростной, техничный футбол. В «Хапоэле» из Кфар-Савы я играл с Максом Скавышем.

В «Актобе» пришлось бороться за выживание. Благо в конце прошлого года мы сохранили прописку в элитном дивизионе. Ну, а дальнейшую историю вы знаете.

— Кстати, в БАТЭ есть еще один уроженец Чачака 1989 года рождения…

— О, Неманья Милунович — мой старый друг. В 7 лет я попал в школу «Бораца» — один из двоюродных братьев привел туда. И там я познакомился с Милуном. Причем действовал на позиции правого защитника, Неманья был левым. И мы долго выступали за одну команду, пока в 14 я не перебрался в «Войводину». Затем играл за «Нови-Сад», «Спартак» из Суботицы в сербской Суперлиге. А уже оттуда в начале 2012 года переехал в Беларусь.

— С другими сербами из БАТЭ знаком?

— Только с Мирко Иваничем еще в Сербии однажды встретились в одной компании — нашлись общие знакомые.

— Уже знаешь, с кем «желто-синим» предстоит провести первый официальный поединок в нынешнем году?

— За Суперкубок с брестским «Динамо». Немного следил за этой командой. Там и Веретило, плюс был Владимир Журавель, под началом которого я работал в 2014 году в Минске. Вижу, что брестчане хорошо укомплектованы. Будет интересно посоперничать с ними.

На первом турецком сборе БАТЭ Симович уже сыграл в двух товарищеских спаррингах. Серб стал пятым новобранцем борисовского клуба в новом сезоне.

Напомним, ранее с клубом подписали контракты сербские защитники Александар Филипович и Никола Василевич , а в декабре в команду пришли защитник Захар Волков и нападающий Максим Скавыш.