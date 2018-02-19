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Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются
19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского УВД.
Житель деревни Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк
"В рамках уголовного дела проводятся соответствующие мероприятия, не такие масштабные, как раньше, но мы надеемся на результат. Работает специальная группа, куда входят следователи и сотрудники милиции, - отмечает первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло. - Рассматриваются две основные версии - нечастый случай и криминал. Проверено более 5 тыс. человек. В первую очередь проверялись ранее судимые, в том числе совершавшие преступления на сексуальной почве, а также все, кто находился в это время в месте пропажи ребенка. Для таких целей использовался полиграф".
В пресс-службе сообщили, что версия о дорожно-транспортном происшествии не нашла своего подтверждения. Установлено, что никто из родственников не замешан в пропаже Максима Мархалюка.
"Некриминальная версия продолжает быть основной. При помощи специалистов исследована значительная часть труднодоступных мест, например, болота. Но здесь наши возможности ограничены. Добраться до дна в каждом водоеме не представляется возможным. Активно помогали экстрасенсы, но их доводы оказались несостоятельными. По результатам взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств отсеялось предположение о возможном увозе ребенка за границу, - рассказал Александр Шастайло. - С изменением погодных условий поисковые мероприятия будут продолжены в более активном ключе. Все мы надеемся, что удастся получить информацию, которая позволит пролить свет на исчезновение Максима Мархалюка".-0-
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19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского УВД. Житель деревни Новый...
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