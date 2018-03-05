Сотрудник службы безопасности президента назначен министром спорта и туризма





Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука. Соответствующее кадровое решение 5 марта принял президент Беларуси.

Как сообщалось ранее, предыдущий министр Александр Шамко был уволен в связи с коррупционным делом во Дворце спорта. Он вернулся в структуры МЧС.

До этого времени Министерство спорта и туризма работало без руководителя, сообщила пресс-служба президента.

Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. С 1989 по 2004 год Ковальчук служил в Вооруженных Силах Беларуси. С 2004 года был сотрудником Службы безопасности президента.