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Сотрудник службы безопасности президента назначен министром спорта и туризма
05.03.2018 16:10 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука. Соответствующее кадровое решение 5 марта принял президент Беларуси.
До этого времени Министерство спорта и туризма работало без руководителя, сообщила пресс-служба президента.
Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. С 1989 по 2004 год Ковальчук служил в Вооруженных Силах Беларуси. С 2004 года был сотрудником Службы безопасности президента.
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Александр Лукашенко назначил министром спорта и туризма Сергея Ковальчука. Соответствующее кадровое решение 5 марта принял президент Беларуси.
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