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Саснович вышла в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе
Белоруска Александра Саснович вышла в 3-й круг одиочного разряда на турнире серии «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
В поединке 1/32 финала 23-летняя Александра Саснович (№ 49 рейтинга WTA) взяла верх над 22-летней эстонской теннисисткой Анетт Контавейт (№ 28) — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Даже 9 двойных ошибок против 3 таких же у соперницы не помешали белоруске добиться уверенной победы. Одним из факторов успеха Саснович стал высокий процент выигрыша первой подачи.
Следующей соперницей Александры Саснович станет победительница матча между 2-й ракеткой планеты 27-летней датчанкой Каролин Возняцки и 25-летней испанкой Ларой Арруабарреной (№ 80).
За выход в 3-й круг в конце игрового дня сразится также 28-летняя белоруска Виктория Азаренко (№ 204). Ранним утром 11 марта по минскому времени ее соперницей станет 13-я ракетка мира американка Слоан Стивенс, победительница прошлогоднего US Open.
Кроме того, Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли во 2-й круг парного разряда в Индиан-Уэллсе. В стартовом поединке они
Еще одна белоруска, 19-летняя Вера Лапко (№ 131),
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Белоруска Александра Саснович вышла в 3-й круг одиочного разряда на турнире серии "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 7 972 535 долларов.
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