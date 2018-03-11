Житель Гродно напал на таксистов и повредил их автомобили

Один из пострадавших таксистов приехал на вызов, а другой попытался ему помочь.

Ночью в праздничные выходные 39-летний таксист приехал на вызов в один из дворов в Гродно, сообщает Hrodna.life . Из подъезда выбежал пьяный мужчина и начал бить по его автомобилю Volkswagen Polo. Когда водитель вышел, тот набросился на него.

На помощь коллеге приехал другой таксист. Он сделал хулигану замечание, но он сбил водителя, повредил его Renault Logan и скрылся.

Милиция нашла его. Им оказался 26-летний мужчина, который уже был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотиков.