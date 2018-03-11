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Житель Гродно напал на таксистов и повредил их автомобили
Один из пострадавших таксистов приехал на вызов, а другой попытался ему помочь.
Ночью в праздничные выходные 39-летний таксист приехал на вызов в один из дворов в Гродно, сообщает
На помощь коллеге приехал другой таксист. Он сделал хулигану замечание, но он сбил водителя, повредил его Renault Logan и скрылся.
Милиция нашла его. Им оказался 26-летний мужчина, который уже был судим за хулиганство и незаконный оборот наркотиков.
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Один из пострадавших таксистов приехал на вызов, а другой попытался ему помочь.
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