Поплыли! Семь вариантов обуви, которую не убьет слякоть на улице

Вместо нескольких месяцев хорошего мороза мы имеем полгода слякоти, дождя со снегом и луж по колено. Но не будем сдаваться, унывать и сетовать. Давайте лучше разберемся, есть ли возможность «выйти сухими из воды» зимой. А поможет нам в этом стилист-имиджмейкер Катерина Миллинер.

— Конечно, выбор обуви для такой погоды — дело непростое. Нужно ведь учесть и особый температурный режим: плюсовая или около нуля температура, которая за день может сменяться на минус и сопровождаться сильным ветром. Поэтому задача — найти утепленный вариант с непромокаемым верхом и качественной подошвой.

Я постаралась охватить как можно больше вариантов качественной обуви. Более того, я подобрала для вас только то, что можно найти и купить в белорусских офлайн- и онлайн-магазинах. Приступим!

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Сноубутсы и ботинки Crocs

У многих эта фирма ассоциируется с летними шлепанцами и детской обувью. Однако у марки есть отличные взрослые модели на зиму и начало весны. Их особенность — практичный гибрид резиновых сапог с другими материалами. Такие ботинки очень легкие и удобные, идеально подходят для холодной и мокрой погоды. Конечно, в этой обуви вы не прослывете первой красавицей в офисе, но она хорошо подойдет для прогулок, бытовых дел и задачи «добежать» до работы.

Можно ли найти аналог? Да, посмотрите на модель «сноубутс» у других брендов. При покупке в первую очередь ориентируйтесь на отзывы. Дело в том, что для обуви крайне важен состав материалов и технология производства.

Резиновые сапоги Hunter

Это, наверное, одни из самых известных резиновых сапог в мире. Hunter можно легко встретить на фэшн-блогерах в дождливую погоду. Их любят за удобство, стиль и яркие оттенки. Из минусов — высокая цена. Также эти сапоги в первую очередь рассчитаны на нулевую или плюсовую температуру.

Можно ли найти аналог? Можно и нужно. Сейчас стали появляться резиновые сапоги и ботинки на утеплителе. И сама модель уже давно перестала быть похожа на любимую обувь наших бабушек. При покупке выбирайте сапоги немного больше размера ноги, иначе есть риск, что они будут натирать.

Угги UGG

Удивительно, сами угги — это обувь северных народов, но именно в теплой Австралии ее довели до совершенства. В этой модели продумано все: удобство, долговечность, подошва и даже специальный водонепроницаемый материал верха во многих моделях. Но есть, конечно, и минусы. Это опять высокая цена (за качество всегда приходится платить) и большое количество подделок.

Можно ли найти аналог? Да, конечно. Но если мы говорим о влажной погоде, не стоит брать самый дешевый вариант. Обратите внимание на качественную, желательно резиновую, полиуретановую подошву, которая не скользит, и на непромокаемый материал верха.

Ботинки Timberland

Этот бренд со своими зимними ботинками песочного цвета ворвался в модный мир много лет назад и до сих пор там царствует. Эти ботинки любят за хорошую подошву, качественную кожу и натуральный утеплитель. Несмотря на светлый цвет, грязь и разводы на них не видны. Ботинки есть в разных оттенках, но все они очень красивые и приятные глазу. Из минусов — цена и немало подделок, выдающих себя за оригинал.

Можно ли найти аналог? Данную обувь не копировал только ленивый. Поэтому вы легко найдете похожие модели в разных цветах по приятным ценам у других производителей. Старайтесь не брать обувь в мягкой замше, есть риск, что она быстро потеряет вид.

Ботинки Ecco (gore-tex)

Я имею в виду обувь бренда Ecco со специальной мембраной gore-tex. Она обеспечивает высокую влагостойкость и хорошую воздухопроницаемость. Эту обувь любят за износостойкость и комфорт. Также в ней не потеют ноги.

Можно ли найти аналог? В связи с тем, что бренд запатентовал технологию gore-tex, похожую обувь не могу вам предложить. Но, возможно, вы знаете аналоги. Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Ботинки Dr. Martens

Это классика грубых, армейских ботинок для повседневной носки. Смотрятся они очень стильно и дерзко. Благодаря очень качественной подошве и жесткой коже им не страшна слякоть. Из минусов — ботинки довольно узкие, в том числе и в районе щиколотки, не всем подойдут.

Можно ли найти аналог? Да, вполне. Обувь в стиле милитари по-прежнему популярна, и ее несложно найти у других брендов. Более того, в этом сезоне все чаще стали появляться модели с принтом и различной отделкой.

Сапоги Sorel

Бренду Sorel более 100 лет, и его особенно любят за высокую морозостойкость. В некоторых моделях хорошо прорезинен низ обуви, что позволяет уверенно ходить по лужам. Из минусов — цена, на взрослые модели она весьма приличная. Также они довольно тяжелые.

Можно ли найти аналог? Визуально они похожи на сноубутсы, в том числе и модели от Crocs. Тут, скорее, вопрос индивидуального комфорта и цены, которая для вас будет приемлема.

Вы можете справедливо воскликнуть, что все эти модели скорее годятся для прогулки, чем в офис. Да, действительно, такая обувь будет идеальна, чтобы добежать до работы, а там лучше сменить ее на более изящную. Если же вам не подходит такой вариант, тогда я рекомендую выбирать ботинки, полусапожки и сапоги на устойчивом каблуке с утолщенной подносочной частью, сделанные из гладкой кожи. Главное, использовать водоотталкивающие пропитки.

Обувь будет промокать меньше:

— если выполнена из плотной и толстой кожи;

— если у нее толстая подошва;

— если у подошвы высокий бортик;

— если обувь свободно на вас сидит, ведь в тесных сапогах кожа со временем растянется и потеряет влагостойкость;

— если при изготовлении обуви производителем был выбран наиболее герметичный способ крепления подошвы;

— если вы тщательно ухаживаете за обувью, ведь регулярное нанесение крема или пропитки не только оттолкнут влагу, но и заметно продлят срок жизни вашей обуви.

Что ношу я сама?

Как стилист я постоянно покупаю обувь клиентам, поэтому себе я ее выбираю с такой же тщательностью. На слякотную погоду у меня есть угги (куплены на рынке в минуты холода и отчаяния) на утолщенной подошве и 2 пары ботинок-челси на байке (Rylko и Roberto Venuti) на каблуке и с платформой в подносочной части. Высота каблука и подошвы у каждой пары своя. Это позволяет выбирать обувь в зависимости от силы потопа за окном.

Я надеюсь, что обзор был для вас полезен и поможет с выбором подходящей обуви для белорусской зимы. Буду рада, если в комментариях вы поделитесь своим опытом о брендах, которые я для вас выбрала, а также личными находками.