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В Лондоне расследуют смерть партнера Березовского

13.03.2018 20:49 — Разное | Навiны  
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Полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти бывшего первого заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, тело которого со следами удушения нашли накануне.

Тело обнаружила в квартире на окраине Лондона его дочь Натальей, сообщает Кommersant.ru. На шее Глушкова были видны следы удушения. Было это убийство или самоубийство, пока не ясно. Проводится расследование.

Глушков в начале 1990-х являлся заместителем гендиректора АО «ЛогоВАЗ», созданного Борисом Березовским. Затем руководил финансовым департаментом АвтоВАЗа, а в 1996 стал замдиректора «Аэрофлота». Через четыре года его арестовали за хищение валютной выручки авиакомпании, однако Савеловский райсуд приговорил бизнесмена к сроку, который тот отбыл под следствием и судом,— трем годам и трем месяцам заключения. Господин Глушков тут же уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский райсуд Москвы, пересмотрев дело господина Глушкова, назначил ему восемь лет заключения заочно.

«Аэрофлот» пытался взыскать с него 122 млн долларов выручки, которая, по данным следствия и суда, была похищена.

 
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Полиция Лондона начала расследование обстоятельств смерти бывшего первого заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, тело которого со следами...

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