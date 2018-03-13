Гандболисты БГК потерпели поражение в заключительном домашнем матче SEHA-лиги

Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели поражение в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата SEHA-лиги, упустив в концовке встречи победу над словенским «Гореньем».

Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова — «Горенье» — 32:33 (20:17)

13 марта. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко (6), Шкуринский (9), Юринок (1), Потеко (2), Вукич (2), Проданович (2), Мочалов, Баранов (3), Дорофеев, Сельвесюк (3), Джорджич (2), Куран, Астрашапкин (2).

«Горенье»: Ферлин, Вуйович; Цехте (4), Медвед (2/1), Мацей, Хаселич (1), Овничек (10), Гребенц (4), Стойнич, Грмшек, Дробеж, Поточник (3), Голчар (2), Вердинек (2), Клеч (5), Тайник.

Брестчане с разницей в 3 мяча выиграли первый тайм, долгое время лидировали и во втором, причем максимальный перевес достигал 5 голов. Но в концовке встречи гандболисты БГК позволили гостям переломить ход игры и вырвать победу.

Отметим, что главным тренером «Горенья» является бывший наставник БГК имени Мешкова хорват Желько Бабич.

До финиша регулярного чемпионата SEHA-лиги БГК осталось провести один матч — 17 марта в гостях у хорватского «Загреба».

Брестчане, досрочно обеспечившие себе путевку в «Финал четырех», занимают в турнирной таблице 4-е место. Неудача в домашнем поединке против «Горенья» сильно ухудшила шансы подняться выше. А это значит, что с большой долей вероятности соперником БГК в полуфинальном матче решающей стадии SEHA-лиги станет македонский «Вардар» — победитель Лиги чемпионов сезона-2016/17.

«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в македонском Скопье 13−15 апреля. За трофей поспорят местный «Вардар», БГК имени Мешкова, хорватский «Загреб» и словенский «Целе».

Фотто: seha-liga.com