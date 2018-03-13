ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД продает спецавто из кортежа Лукашенко

14.03.2018 10:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Министерство внутренних дел Беларуси продает специальный автомобиль, который раньше сопровождал лимузин № 1.

МВД продает спецавто из кортежа Лукашенко

Как сообщается, милицейское ведомство пытается реализовать универсал Chrysler 300C Touring с милицейскими ливреями и спецсигналами.

Видеофакт. В Минске водитель не уступает дорогу кортежу Лукашенко

Автомобилю более десяти лет. Он сошел с конвейера в 2006 году на австрийском предприятии Magna-Steyr.

«Пробежал» Chrysler почти 200 тыс. километров. Степень изношенности авто оценен в 78%.

Данный экземпляр оснащен 5,7-литровым V8 HEMI двигателем на 340 лошадиных сил, 5-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Его цена — 16 тыс. рублей.

 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел Беларуси продает специальный автомобиль, который раньше сопровождал лимузин № 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пять советов по питанию для курильщиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика