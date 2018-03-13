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Дворкович: в России дефицит молока

14.03.2018 11:03 — Разное | БДГ  
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Дворкович: в России дефицит молока

Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции 13 марта в ходе поездки в тавропольский край. Он отметил, что необходимо довести производство молока до 40 миллионов тонн в год.

На данное время в стране производится порядка 31 миллиона тонн молока в год, недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси.

«Белорусы, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов». - сзаявил Дворкович, добавив, что на производство молока в 2018 году будут брошены «все силы».

13 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российская сторона откажется от введения санкций в отношении поставок молока из Беларуси в том случае, если результаты проведения инспекции Россельхознадзора будут положительными.

Напомним, 6 марта глава Данкверт объяснил готовящиеся санкции против продуктов из Беларуси. Он рассказал, что с 2016 года сотрудники ведомства написали 71 письмо коллегам из Беларуси по поводу продуктов, но белорусское молоко идет не туда, куда обещали.

2 марта Россия пообещала урегулировать вопрос с Беларусью по поставкам продовольствия. 5 марта Россельхознадзор перенес на 10 дней введение запрета на ввоз белорусского молочного сырья.

С 9 марта ограничения на поставку продукции в Россию начали действовать в отношении «Агрокомбината «Снов», СОАО «Беловежские сыры» и ООО «Несвижский завод детского питания».

13 марта министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока. В документе обозначены позиции Беларуси, а также учтены позиции России.

Он отметил, что в ближайшее время в Москве запланирована встреча по вопросом поставок молока на урове вийе-премьеров.

 
 
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Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.

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