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Дворкович: в России дефицит молока
Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на аграрной конференции 13 марта в ходе поездки в тавропольский край. Он отметил, что необходимо довести производство молока до 40 миллионов тонн в год.
На данное время в стране производится порядка 31 миллиона тонн молока в год, недостающие объемы компенсируются поставками из Беларуси.
«Белорусы, конечно, этим довольны, но мы хотели бы сами достичь необходимых объемов». - сзаявил Дворкович, добавив, что на производство молока в 2018 году будут брошены «все силы».
13 марта глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
Напомним, 6 марта глава Данкверт
2 марта Россия
С 9 марта ограничения на поставку продукции в Россию
13 марта министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока. В документе обозначены позиции Беларуси, а также учтены позиции России.
Он отметил, что в ближайшее время в Москве запланирована встреча по вопросом поставок молока на урове вийе-премьеров.
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Производство молока в России планируется расширить, так как для удовлетворения потребностей населения не хватает 25% от общего производимого объема.
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