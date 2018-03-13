Нефть в Конго и золото в Судане намерена добывать Беларусь

Разработка Беларусью месторождений в Судане, Зимбабве и Мозамбике должна начаться уже в 2018 году.

Об этом сообщил управляющий делами президента Виктор Шейман на телеканале «Беларусь 1» 13 марта.

По словам чиновника, добыча полезных ископаемых, в том числе нефти и золота планируется в нескольких африканских странах. А в конце нынешнего, начале 2019 года Беларусь начнет «покорять» Экваториальную Гвинею и Конго.

Напомним, управделами президента Виктор Шейман 13 марта рассказал Александру Лукашенко о встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министрами иностранных дел и международной торговли, вице-президентом, другими высокопоставленными лицами чиновниками этой страны. По итогам встреч заключены договоренности на тесное сотрудничество обеих стран.

В Зимбабве Беларусь поставит тракторов на 43 миллиона долларов и техники для лесного хозяйства на 15 миллионов долларов.