Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас ответил на вопрос журналистов о новом инвесторе клуба «Крумкачы» Ваге Мартиросяне .

— Первый зампред федерации футбола Сергей Сафарьян назвал нового спонсора «Крумкачоў» пустышкой , которой клуб в очередной раз хочет прикрыться…

— Я с ним встречался, но не ставил целью этой встречи получить от него какие-то письменные гарантии того, что он будет финансировать клуб. Денис Шунто обратился ко мне с просьбой о встрече. Я никогда не отказывал ни ему, ни кому-либо другому. Я принял их, послушал и сказал, что решение будет принято в соответствии с регламентом. Я не давал ни ему, ни потенциальному инвестору никаких обещаний.

Параллельно мы собрали информацию из различных источников о предполагаемом инвесторе и не нашли каких-то подтверждений о том, что это какой-то крупный бизнес, который можно было как-то оценить, — сказал Сергей Румас.

(Будет дополнено).