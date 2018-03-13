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Сергей Румас: Мы собрали информацию из различных источников о новом инвесторе "Крумкачоў"
Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас ответил на вопрос журналистов о новом инвесторе клуба «Крумкачы»
— Первый зампред федерации футбола Сергей Сафарьян назвал нового спонсора «Крумкачоў»
— Я с ним встречался, но не ставил целью этой встречи получить от него какие-то письменные гарантии того, что он будет финансировать клуб. Денис Шунто обратился ко мне с просьбой о встрече. Я никогда не отказывал ни ему, ни кому-либо другому. Я принял их, послушал и сказал, что решение будет принято в соответствии с регламентом. Я не давал ни ему, ни потенциальному инвестору никаких обещаний.
Параллельно мы собрали информацию из различных источников о предполагаемом инвесторе и не нашли каких-то подтверждений о том, что это какой-то крупный бизнес, который можно было как-то оценить, — сказал Сергей Румас.
(Будет дополнено).
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Председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас ответил на вопрос журналистов о новом инвесторе клуба "Крумкачы" Ваге Мартиросяне.
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