Семь раз отмерь: как рассчитать количество обоев?

Каждому ремонту предшествует целый ряд подготовительных операций. Входят в этот перечень и отделочные работы, в том числе оклейка стен обоями. Популярность этого материала связана с широчайшим разнообразием, невысокой стоимостью, возможностью провести работы самостоятельно. Но для новичков вполне логичным будет вопрос, а как рассчитать количество обоев? Хорошо, если купленного количества трубок будет вполне достаточно или немного больше. А если меньше? Как тогда подбирать полотно, цвет, рисунок? Чтобы не попасть впросак, прежде чем вы соберетесь в магазин обоев в Минске , рассчитайте, сколько трубок вам нужно.

Определяем периметр комнаты и количество трубок

Рассчитать количество обоев под силу даже человеку без опыта в области строительства и ремонта. Необходимо взять рулетку, бумагу и карандаш и измерить высоту и длину стен. Затем определить периметр комнаты, сложив длину двух соседних стен и умножив на 2. К примеру, размер двух стен — 5 и 6 м. Периметр комнаты будет равен 22 м. Но, если противолежащие стены разные, с выступами, например, длина каждой считается отдельно, а затем длины всех суммируются.

Стандартный рулон обоев имеет ширину 53 см, длину — 10 м. Определяем количество полос. Если высота потолка 2,5 м, из 1 рулона выйдет 4 полотна. Суммарно его ширина составит 53х4 = 212 см. Далее периметр разделим на ширину 1 трубки обоев, чтобы узнать количество рулонов: 2200 : 212 = 10,3 рулона. Нам потребуется 11 целых рулонов.

При необходимости рассчитать количество обоев с рисунком, учитывают расстояние между элементами узора — раппорт. Такие полосы следует клеить строго по рисунку, чтобы не нарушить целостную картину восприятия. Расстояние должно указываться на упаковке изделия. Чем выше этот показатель, тем больше расходуется материала.

Что нужно знать о видах стыковки?

Потребность в количестве обоев зависит от размеров помещения и дизайнерского оформления. При стандартной высоте стены и однотонной окраске полотна одну трубку можно разрезать на 4 полосы. Если подбирать рисунок, используется только 3.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется обоев, нужно также определить тип стыковки краев. Если не требуется совмещение рисунка, то это свободная стыковка. Как правило, эти обои однотонные либо в вертикальную полоску, возможно, с абстрактным узором. Тогда длина рулона делится на высоту комнаты: 10 м : 2,5 м = 4 части. Рулон просто разрезают на 4 части.

При прямой стыковке рисунок совмещается по горизонтали таким образом, чтобы узор на соседних полотнах начинался с аналогичных элементов. Если высота раппорта небольшая, то не придется выкидывать большой кусок из полосы. Показатель этой высоты следует прибавлять к высоте потолка. Например, 10 м : (2,5 м + 0,6 м) = 3,2. Значит, рулон мы разрежем на 3 части.

Больше всего отходов получается при оклейке обоями со смещенной стыковкой, у которых рисунок располагается по диагонали. В таком случае к высоте потолка добавляют величину смещения и высоту раппорта. Эти значения указываются на этикетке рулона. Например, 10 м : (2,5 м + 0,6 м + 0,3) = 2,9. Значит, из рулона обоев мы получим только 2 полосы.

Возможен ли возврат обоев

Иногда случается, что, рассмотрев дома купленные рулоны, вы обнаружили, что они вам разонравились или не подходят по какому-то признаку к вашему интерьеру. Можно ли вернуть товар обратно?

Закон «О защите прав потребителей» предусматривает возврат обоев с соблюдением определенных условий.

Во-первых, необходимо вернуть только всю закупленную партию, нераспечатанную, неизмятую, неповрежденную. Если вы просчитались и одна трубка оказалась лишней, то вернуть ее одну нельзя. Вы, конечно, можете попробовать уговорить продавца, но идти вам на уступки в данном случае он не обязан.

Во-вторых, если со дня покупки не прошло больше 14 дней.

В-третьих, у вас должен сохраниться чек либо квитанция. Если документ отсутствует, можно запросить у продавца копию чека.

Вы можете обменять обои на аналогичный товар или написать заявление на возврат денег.

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