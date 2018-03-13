ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси в ночь на 15 марта снова подорожает топливо

14.03.2018 15:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

C 15 марта в Беларуси подорожает автомобильное топливо. Розничные цены на автозаправочных станциях увеличатся на 1 копейку или в среднем на 0,76 процента. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

С 15 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 23 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 31 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, ДТ — 1 рубль 34 копейки.

Напомним, последний раз цена на топливо изменялась четыре дня назад: бензин подорожал на 1 копейку, дизтопливо — на 2.

В пресс-службе «Белнефтехима» тогда рассказали о новом механизме изменения цен на автомобильное топливо. В концерне пояснили, что указанным механизмом в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Розничные цены на автозаправочных станциях увеличатся на 1 копейку или в среднем на 0,76 процента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Американский эксперт: "Российская ракета "Кинжал" не гиперзвуковое оружие"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика