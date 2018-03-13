В Беларуси в ночь на 15 марта снова подорожает топливо

C 15 марта в Беларуси подорожает автомобильное топливо. Розничные цены на автозаправочных станциях увеличатся на 1 копейку или в среднем на 0,76 процента. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

С 15 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 23 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 31 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, ДТ — 1 рубль 34 копейки.

Напомним, последний раз цена на топливо изменялась четыре дня назад: бензин подорожал на 1 копейку, дизтопливо — на 2.

В пресс-службе «Белнефтехима» тогда рассказали о новом механизме изменения цен на автомобильное топливо. В концерне пояснили, что указанным механизмом в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке предусматривается возможность корректировки цен на нефтепродукты как в сторону их увеличения, так и снижения. При этом предусматривается постепенный выход на уровень цен, сопоставимый с действующим на российском рынке. В дальнейшем цены будут корректироваться в соответствии с изменениями мировых цен на нефть, курса национальной валюты и налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие заводы.