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Молодежь Бреста приступила к наведению порядка в городе - фото

14.03.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 12 марта 2018 г. стартовал месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54030.php

Молодежь Бреста приступила к наведению порядка в городе - фото

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи не остались в стороне и в числе первых приступили к наведению порядка в городе над Бугом.

Студенты УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» занимались благоустройством территории Молодежного патриотического центра в Брестской крепости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54030.php

Молодежь Бреста приступила к наведению порядка в городе - фото

Учащиеся и молодежь Ленинского района города очистили прибрежную акваторию реки Муховец от бытового мусора, а активистами ОО «БРСМ» школ Московского района была проведена работа по очищению столбов уличного освещения, а также входных дверей жилых домов от несанкционированных рекламных листовок и объявлений.

В парке Воинов-интернационалистов наводила порядок молодежь Московского района, убирая территорию от сухих веток и мусора.

Первая трудовая акция сегодня объединила более 200 молодых людей и учащихся. А за весь период месячника по благоустройству планируется участие более 1000 активистов ОО «БРСМ».

 
Теги: Брест
 
 
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С 12 марта 2018 г. стартовал месячник по благоустройству, озеленению и наведению порядка на территории города Бреста. Активисты Белорусского республиканского...

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