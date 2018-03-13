ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер шестикратный победитель турниров Большого шлема

14.03.2018 18:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший американский теннисист Кен Флэк скончался на 55-м году жизни, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).


Фото: sport.sk

— Мне больно говорить о том, что наш большой друг Кен Флэк скончался прошлой ночью в окружении своей семьи. К сожалению, врачи не смогли обнаружить сепсис достаточно быстро, прежде чем он поразил все его органы. Я знаю, что Кен сражался до конца и теперь он на небесах, — написала супруга теннисиста Роберта Сегусо Карлинг Бассет в своем фейсбуке.

Сообщается, что неделю назад Флэк заболел бронхитом. Через четыре дня он развился в пневмонию, а затем в сепсис.

Флэк является двукратным победителем Уимблдона в парном разряде, в котором он выигрывал вместе с Робертом Сегусо в 1987 и 1988 годах. Также он является олимпийским чемпионом Игр-1988 в Сеуле. Вместе с Риком Личем теннисист победил в турнире US Open в 1993 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мне больно говорить о том, что наш большой друг Кен Флэк скончался прошлой ночью в окружении своей семьи".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Зафиксирован сильнейший радиоимпульс из космоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика