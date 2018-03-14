Пока активные посетители тренажерных залов тратятся на временные абонементы, находчивые зожники покупают тренажеры домой. GO.TUT.BY спросил у людей, зачем ставить в доме скалодром, скамьи для жима и десятки гантель.

Спортзал в подвале: «Тренажер для тяги купили где-то за 500 долларов»

Сергей Никитин, 21 год. Фото: из личного архива героя

— Когда мне было десять лет, родители решили: и они, и их дети должны быть в форме и заниматься спортом, — вспоминает программист Сергей Никитин. — Выделили средства из семейного бюджета для домашнего спортзала. В доме, где мы живем, наряду с квартирами жильцам давали сарай в подвале: приблизительно 15 квадратных метров, — который мы и отремонтировали. Постелили линолеум, покрасили стенки и установили спортинвентарь.

Со временем в подвале появились шведская стенка, боксерская груша, тренажер для рук и ног, скамья для жима лежа, набор гантелей и грифов (олимпийский и кривой). Сергей отмечает, что в основном тренажеры покупались новыми. Например, комплексный тренажер для тяги купили где-то за 500 долларов. По наследству достался разве что инвентарь для бокса: лапы, перчатки и накладки.



Фото: из личного архива героя

— Друг семьи, который имеет отношение к спорту, тогда согласился немного нас потренировать. Всегда была возможность просто спуститься в подвал и заниматься. Спокойно и без посторонних людей. Конечно, в 10 лет сильной мотивации заниматься у меня не было. Но через пару лет, когда заинтересованность все-таки появилась и тренировки начались более интенсивные, видны стали и ощутимые результаты. Бывали периоды, когда лень-таки брала свое. Спортзал воспринимается как должное: нет фактора регулярной оплаты и внешнего воздействия, которые бы морально обязывали использовать имеющиеся ресурсы.

Тренажеры в комнате: «Стараемся не разбить штангой аквариум на 300 литров»

Евгений Романовский, 28 лет. Фото: из личного архива героя

— Дома решил заниматься не из-за финансов, на работе оплачивали занятия спортом, — объясняет Евгений Романовский, который по профессии оператор станка. — Сотрудники могли ходить в бассейн или тренажерный зал, но кроме меня и еще двух парней этой возможностью никто не пользовался.

Евгений ходил в качалку от работы до тех пор, пока не начались проблемы со спиной: межпозвоночная грыжа.

— Разок так прихватило, что сесть не мог. С походами в тренажерку на работе завязал, потому что приходить в зал на 10 минут в ожидании того, пока заболит спина, не было смысла.

Но отказаться от занятий совсем парень не хотел. Родилась идея сделать свой зал.

— Несколько лет назад, когда мои родители развелись, отец завалил свою комнату строительным инструментом и всяким барахлом. Договорившись с папой, убрал все лишнее и застелил помещение ковролином. К тому моменту у меня уже был ряд чугунных гантелей и парочка гирь, которые собирал по всему Минску.



Фото: из личного архива героя

Почти все железо было куплено б/у. Силовая станция стоила около 250 долларов, гиперэкстензия — около 60, скамья для жима — 150, а шведская стенка обошлась в 50 долларов. Сумма за все тренажеры — более 1000 долларов.

— Я целыми днями сидел на торговых площадках, неплохо стал ориентироваться в ценах. Удивлялся, как люди продают б/у товары дороже, чем в дешевых спортивных магазинах. Те же рукояти для тяги делались из каната, так как магазинные варианты стоят от 50 долларов. Искал парные недостающие гантели, что-то купил на рынке. В итоге получился гантельный ряд от 0.5 до 12 кг. Мой друг-сварщик сделал стойку для гантелей. Получилось удобно и очень компактно, а, главное, в разы дешевле, чем готовые наборы в магазине. Основную часть блинов для штанги купил в закрывшемся тренажерном зале в Заславле. Как мне показалось, тамошним местным людям интереснее спиртное, чем занятия спортом.

Одно время к Евгению в домашний зал ходило шесть человек. Пространство позволяет заниматься только троим, так что тренировались в две смены и постоянно еще спрашивали: мол, к тебе можно ходить?

— Сейчас чаще тренируюсь один, иногда подбиваю потягать железо и брата. Стараемся не разбить штангой аквариум на 300 литров. Но от того, что тренажеры в шаговой доступности, почти ничего не меняется. В больших тренажерках какая-то своя атмосфера. Когда приходишь в такие залы, заплатив за абонемент, то как-то обязываешь себя тренироваться. Глядя на ребят больше размерами, мотивируешь себя. Пытаешься не ударить в грязь лицом перед девушками. Дома много отвлекающих факторов: водички попить, стиралку включить и так далее. Надо как-то отключаться, когда заходишь в комнату с инвентарем.

Скалодром в зале: «Зато телевизора у нас дома нет»



Семья Михадюк. Фото из личного архива героев

— Этой зимой наша семья обзавелась собственным скалодромом в квартире, который полностью сделал мой муж Виталий. Конечно, кроме специальных зацепов, которые изготовили на заказ, — с гордостью говорит Екатерина Михадюк. Ей 34 года, работает специалистом по коммуникации. — В основном, конечно, это тренажер для нашей шестилетней дочки Маши и предмет восторга ее друзей, но и родителям есть где размяться.

Всего на материалы и зацепы с креплениями потратили около 1200 рублей. Спортивный уголок сделали прямо в зале — там больше места, чем в детской.

— В наше с мужем детство в зале отводилось почетное место стенке с хрусталем, но мы решили уделить внимание спортивным забавам. Папа увлекается гонками с препятствиями, занимает призовые места как в Беларуси, так и за рубежом. Мы с дочкой тоже стараемся не отставать, хотя пока уступаем в медальном зачете. Все члены нашей семьи занимаются спортом и вне дома, но дочке ее тренировок не хватает, поэтому она не упускает возможность повисеть и полазить дома.



Фото из личного архива героев

А турник и фингерборд над дверным проемом используют взрослые.

— Наш спортзал детский, его цель — приучить ребенка к спорту, чтобы, когда она подрастет, то присоединилась к взрослым членам семьи и их увлечениям — гонки с препятствиями, спортивное ориентирование, скалолазание и бег. Еще это вопрос комфортной среды. В доме все соответствует нашим интересам. Например, телевизор нам не нужен и его просто нет.