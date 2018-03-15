Люди, которые кричат на кассира или официанта, толкают что есть сил в общественном транспорте, устраивают бои в грязи в сетях… Часто эти люди — мы сами, если снять с себя белое пальто. Лайфстайл-блогер Ольга Дори делится эпизодом из жизни, который объясняет, почему мы иногда ненавидим весь мир.



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Я стою около пищащих сиреной турникетов на выходе из дорогого универмага.

В моих руках перевернутая сумка, из которой я высыпаю на пол все содержимое. Тушь, помада, кошелек, пара тампонов, горсть монет, ключ от «Вольво» — все катится между манекенами и стеллажами. Двое взрослых мужчин, один в форме охранника, другой в форме полицейского, стоят и секунду завороженно смотрят.

Охранник не выдерживает, начинает собирать, протягивает мне мою помаду.

— Что? Нравится обыскивать? Ищите, вот ползайте и ищите. Если вам кажется, что я что-то украла, то ищите сами, я не обязана…

Я кричу громче, чем могу расслышать свои же слова. Я не вижу, что собрались вокруг люди. Я не понимаю, какой они видят меня. Хорошо одетая молодая женщина. Кричит, рассыпает содержимое сумки. Нет, это не рассказ о том, как я что-то украла.

Эту историю я рассказываю сейчас почти каждый день, потому что меня спрашивают те, кто хочет писать в личном блоге: «Как справиться с агрессивными комментариями?».

Понимаете, люди хотят писать, но боятся не своей бесталанности, а троллей. И не тех, которые из «пустых» аккаунтов. А вполне себе приличных людей, у которых в профилях и про семью, и про детей.

И главное, они до того, как нахамить, были вполне себе милы и значились долгое время в друзьях.

И мне бы следовало подтвердить, что только ужасные, жалкие люди могут намеренно писать гадости на совсем безобидные тексты или фотографии.

Но я вспоминаю себя, когда мне было плохо, одиноко и совершенно невозможно найти помощь.

Это было четыре года назад, в самый разгар депрессии, еще когда я не могла понять, что со мной, не нашла врача и лучшего психолога, который мне помог.

Вместо этого я ходила к великому психологу Вражине Леопардовне — наконец, я решилась о ней написать, — которая рассказывала мне, что все мои проблемы надуманные, что я не самый чуткий человек, слабый, хожу по кругу, а когда я расплакалась, она сухо заметила, что я распугаю всех пациентов в соседних кабинетах.



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Да, еще она не преминула упомянуть, что сама ездит из-за города на машине по 5 часов и, в отличие от меня, не страдает. Ой, и еще она лично знакома с Абрамовичем. Такой вот психолог. Почему и как я выбралась от Вражины Леопардовны — отдельная длинная история. И я верю, что она была моим личным адом, и это не отменяет того, что талантливых людей в этой профессии много.

Мне просто некуда было выплеснуть агрессию. Злость на саму себя.

А ее во мне скопилось много, потому что жизнь мне моя совершенно не нравилась.

На детей я в принципе не могла бы накричать, муж мой голос поднимать не разрешал.

Хотя с ним стоило бы поскандалить, и не раз. Работала я вне офиса. Друзей видела редко. Кому-то нужно было отдать все, что скопилось во мне. Я устала.

Вы замечали, как кричат на кассиров в «Ашане»? Или на официантов? Приличные с виду люди. По поводу и без. Как это отвратительно? Отвратительно, но понятно.

Теперь я знаю, почему многие из них кричат, потому что была в их шкуре.

Официантов и продавцов использовать не могла — сама работала в студенчестве.

Решение нашлось быстро.

Однажды я выходила из универмага, и у меня запищала сумка. Ко мне подошел охранник, попросил открыть сумку и показать. Я почему-то ответила, что меня не имеют права обыскивать.

Он был при исполнении, так сказать. Обычный парень откуда-то из глубинки, который работал вахтовым методом. Отвозил заработанное семье.

Он вообще, конечно, ненавидел этот магазин, жуткий запах парфюма, меня — фифу, которая портит его размеренный день.

Он попросил еще раз вежливо, я начала кричать про Конституцию, про невозможность обыска и про все прочее. Тогда охранник позвал еще одного охранника. Они вызвали сотрудника полиции. Ругаясь, я не поленилась прождать его 40 минут.

Когда все собрались, я открыла сумку и выбросила содержимое на пол. В сумке был кусок магнитной ленты от белья, купленного в другом магазине много времени назад.

Передо мной извинились.

Так я нашла способ выводить свою агрессию. Я просто ходила «пищать» мимо турникетов и скандалила с охранниками. Тогда мне было не очень даже и стыдно — они действительно могли настроить свои турникеты так, чтобы они перестали пищать без повода.

Сейчас мне, конечно, больно. Я, правда, стараюсь думать: хорошо, что я выпускала пар и не срывалась на детей. Это было в эпоху, когда я не знала, что такое социальные сети. Потому что если бы они у меня были, то я бы не таскалась за 30 километров в торговый центр, чтобы покричать на охранника.

Я бы просто писала злые комментарии. Я бы вступала в длинные агрессивные дискуссии, доказывала свою точку зрения, писала бы злые посты про несовершенство чужой жизни. Мне повезло, я нашла помощь и научилась делать так, что агрессия, все плохие эмоции — все это не накапливается больше во мне, и я не хочу кричать или ругаться. Но вот сочувствие всем кричащим во мне все-таки осталось.

Капля сочувствия перед тем, как, не вступая ни в какое общение, отправить их в бан и надеяться, что они смогут найти способ решить свои проблемы без меня.

P. S. Один день законного ПМС я все ж оставила для мелких бытовых склок.