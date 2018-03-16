«Мех дня» — проект LADY, которым мы греемся в холода. Морозы не отступают, весна пришла только по календарю… И мы решили, что не грех сделать еще пару выпусков с трогательными историями о ваших любимцах.

Напоминаем: мы собираем истории читателей про их четвероногих друзей — про тех, кто любит нас такими, какие мы есть! Мы очень ждем ваших писем по адресу mehmeh@tut.by.

В письме расскажите о том, когда и как у вас появился друг, какой у него характер и привычки, что вас связывает. Напоминаем, мы принимаем истории о разных животных любой породы (и без породы, конечно, тоже). Главное, не забудьте прикрепить невыносимо милые фотографии. Дополнительная мотивация: корм супер-премиум-класса Josera в подарок от kotoshop.by! Подробности в конце материала.

Барсик, Масяня и Гуля

Хочу поделиться своей историей. 8 февраля 2015 года случилась трагедия: в результате врачебной ошибки (неправильно поставленный диагноз) погиб мой кот Ральф. Было так тяжело, ведь не стало члена семьи и нашего друга.

А уже через пару дней, зайдя в соцсеть, увидела информацию о том, что срочно нужна передержка коту.





У котика были отморожены уши, сломаны зубы, он был простужен и очень несчастен.

Решили забрать его насовсем. Месяц кот прятался под диваном, потом потихоньку стал выходить и общаться. Назвали Барсиком.

Пережил он и отек легких. Врачи сказали: до утра не доживет. А он через 4 часа встал и пошел есть. Сейчас не слезает с рук наш самый добрый и замечательный кот.

Но это только начало… В 2017 году мы с мамой вышли из дома по своим делам: она в поликлинику, я в магазин. А дальше — картина маслом. Я отбила голубя у котов и шла с ним домой, захожу в подъезд и встречаю маму с котенком в руках.





«Я, — говорит, — кошечку нашла: она кинулась под ноги и стала кувыркаться». «А я, — говорю, — голубя! «









Так и живем теперь: Гуля с Масяней бесятся, Барся спит или воспитывает всю семью разом!

Куки

Я всегда мечтала о питомцах. Когда была маленькая, мама не разрешала, а потом мешали обстоятельства.





Но одним осенним утром на даче мы услышали котячий плач. Котенок так громко мяукал, что не обратить на него внимания было невозможно. Подошли ближе к месту: звук исходил из машины, открыли капот, а там — маленький полосатый ребенок. Первым делом накормили бедолагу, он так хватал еду, как будто в последний раз ел в прошлом веке.





Все хорошо, но что делать с которебенком? Муж решил попытать удачу, взял котенка на руки и принес маме. Мама сразу начала отнекиваться, мол, никаких котов. Котенок будто понял, что решается его судьба, свернулся комочком и, пригревшись у ноги мамы, замурчал.





Сердце растаяло, и комочек поехал с нами домой, в город.





Мы все были уверены, что это девочка, и назвали ее Мэйз. Как это часто бывает, ветеринар сказал, что мы ошиблись и что это мальчишка. Так Мэйз стала «печенькой Куки». Счастливый билет вытянул наш вредный и любимый кот!

Кокос

На фото — Кокос. Сейчас ему 8 месяцев.





Очередной поход в леса «Беловежской Пущи» за ягодами привел к тому, что у нас дома появился крошечный писклявый комочек шерсти (котенком тогда назвать его не решались, малышу было максимум неделя от роду). И тогда, и, тем более, сейчас не хочется думать о том, как он оказался в лесу и сколько там провел.

Неделя выдалась сырая, с настоящими летними грозами. Разговоры о том, что в лесу много черники, заставили нас с мамой выбраться из дома. Только начали собирать ягоду, как начался дождь… А затем и гроза. За минуту промокли полностью и собирались бежать домой. Но услышав жалобное мяуканье, бросились на поиски кота. Не найдя его, повернули в направлении дома. На душе было очень тяжело…

И вдруг навстречу мне по лесной тропинке выбежал комочек, весь мокрый и грязный, с таким криком, что волосы дыбом.





Это был писк о помощи. Добежав, он стал цепляться своими коготками за мою ногу, я стояла не дыша. Так он вскарабкался по ноге вверх. Стоит только позавидовать силе этого крошечного комочка. Конечно, он отправился домой с нами.

«Кокос — на пальме рос», так мы чаще всего называем своего друга. Он очень подвижный и шустрый. Любимая забава — играть с колпачками от шариковых ручек. Он загоняет их под ковер, а через некоторое время достает, берет в зубы, относит на то место, где ему удобно, и вновь начинает игру.





Он очень ласковый, встречает мужа с работы мурчанием и всегда обнимает, когда берешь его на руки.

Людям, которые оставили котенка в лесу, хочу сказать спасибо за такого друга, моего Кокоса.

Грэй

Таким Грэй был чуть больше года назад, когда в отчаянии выполз из-под мусорного бака, надеясь на спасение.





Прошел год, пес подрос, похорошел и живет с нами ко всеобщему удовольствию.



До и после спасения

Не бойтесь взять друга в свою жизнь, бойтесь пройти мимо и остаться равнодушным к чужому горю.



Грэй вырос статным красавцем

История кошачьей семьи

Это реальная история, которая произошла пару лет назад в нашем дворе. Кот жил в подвале нашего дома, а мама-кошка с котятами — в подвале дома соседнего. Мы все их подкармливали, они были ручными.

А потом произошло ужасное, думаю, кот рассказал бы об этом так:

«Привет! Я — Кот, просто Кот, другого имени у меня нет. Живу я в подвале соседнего с вашим дома. Возможно, вы даже видели меня когда-нибудь, хотя я стараюсь теперь не попадаться на глаза. Сегодня холодно, идет мокрый снег, даже голод не может заставить меня выйти на улицу. Поэтому я сижу здесь, в подвале, на теплой трубе и рассказываю историю своей жизни. Я рассказываю ее своему новому приятелю (о нем я тоже расскажу, но позже), но и вы можете послушать, если вам интересно.

Итак, родился я лет пять назад. Мама моя была любимой домашней кошкой, хоть и без родословной. Она спала на мягком диване, ела свежую рыбку, печеньку и прочие вкусные вещи, пила теплое кипяченое молочко и даже позволяла себе делать замечания хозяйке, если еда была однообразной или не вовремя убирали ее туалет. Потом родились мы: я и две мои сестры. Когда мама научила нас кушать из мисочки и пользоваться туалетом, наша хозяйка решила найти нам новые дома и новых хозяев. В коробке, выстеленной мягкой тряпочкой, мы приехали на рынок.

Мы были очень симпатичные тогда, но покупателям зачем-то были нужны порода и родословная, а нас никто не хотел покупать. Потом к хозяйке подошла старушка и предложила отдать нас ей. Мол, за небольшое вознаграждение она пристроит нас в добрые руки. Хозяйка согласилась. Старушка долго и больно острой щеткой начесывала нашу шерсть, чтобы мы выглядели пушистыми, и это помогло: мои сестры приглянулись покупателям. А меня так никто и не купил. Тогда старушка, недолго думая, швырнула меня в ближайший мусорный бак и ушла домой. Целую ночь я выбирался из бака, потом целый день искал дорогу домой. Мне было холодно, страшно, очень хотелось есть. Так прошло несколько дней. Я уже начал умирать от голода. И вот тут судьба сжалилась надо мной: я встретил друга. Его звали Васька, это был большой тощий кот с рваным ухом и выбитым глазом. Он привел меня к себе в подвал, угостил селедочной головой и стал учить меня всему, что знал сам. Через полгода я вырос, поумнел, многому научился. Мы с Васькой вместе загоняли жирных глупых голубей, вместе потрошили мусорные баки, жизнь казалась мне вполне приятной.

А потом случилось страшное: соседу-восьмикласснику из нашего дома любящие родители подарили собаку — питбультерьера. Добрый мальчик очень любил своего пса, кормил, выгуливал. А в тот вечер он решил начать тренировать его — пес-то бойцовый! Он не придумал ничего лучше, чем натравить собаку на Ваську. Васька был уже стар, видел только одним глазом, да к тому же нам давно не удавалось найти или поймать себе пищу — Васька слегка ослабел от голода. В общем, удрать от жуткого питбуля он не успел. До сих пор мне иногда снится то, что осталось от моего друга, а я даже не смог похоронить его — у котов ведь это не принято.

С тех пор я живу один. Нет, встречались мне, конечно, приятели и подруги, но настоящего друга так и не появилось. Правда, год назад в наш дом переехала семья с маленькой девочкой. Девочка мне сразу понравилась, и я ей, наверное, тоже: почти каждый день она выносит мне кусочек колбаски, сосиску или блюдечко молока. Я ей очень благодарен, но дружба между маленькой девочкой и подвальным бандитом-котом — нет, это нереально!

Три месяца назад во время ночного визита к мусорке я встретил милую, но очень худую кошечку. Она рассказала мне, что живет в подвале соседнего дома, что недавно у нее родились трое котят и что она никак не может прокормить их. Я стал захаживать в гости к этому семейству, и сосиски, которые приносила мне девочка, стали мгновенно исчезать в желудках моих новых знакомых. А вчера ночью ко мне прибежал один из этих троих котят и, трясясь от ужаса, рассказал, что у них случилось. По дороге из школы в их подвал залезли два пятиклассника. Они как раз накануне посмотрели новый боевик и решили усилить впечатление от просмотра, проверив его на практике. Сначала детишки размозжили кирпичом голову кошке, потом поймали двоих котят (третий забился под кучу мусора, и они не увидели его), облили их бензином из зажигалок и подожгли. Когда мечущиеся огненные комочки превратились в две грязные, воняющие паленым мясом кучки, счастливые ребятишки пошли домой обедать. А единственный выживший котенок, подвывая от ужаса, прибежал ко мне.

И вот теперь он сидит рядом со мной на трубе, сытый и немного успокоившийся, и слушает мою историю. Спасибо за то, что и вы выслушали её. И простите за то, что рассказ получился невеселым».

Историю о детях, которые живьем сожгли кошку и котят, обсуждал весь двор. Выжившего котенка подобрала наша семья, мы вылечили ее и отдали в надежные руки — нашим добрым друзьям. Как мы жалели, что не пристроили раньше всю семью, когда все были живы…



Фото кошачьей семьи, когда все были живы



Выживший котенок во взрослом возрасте.

А у нас сейчас живет кот Афанасий. Он тоже подобран, но его история не так трагична и очень обыденна — это один из котят, которые летом рождаются на дачах, а осенью, когда народ на дачи ездить перестает, котята остаются голодать. Вот Афанасия мы подобрали на даче примерно 2-месячным, а сейчас это 6-килограммовый наглый котище.









Вы можете изменить его жизнь:

Степан

Подозреваю, совсем невесело быть облезлым бездомным котом. А если ты грязный, со свалявшейся шерстью, обломанными усами да еще и с подозрительной плешью -- шансы на спасение и вовсе невелики.









Но порой случаются чудеса: и тогда в течение двух дней Чучело-Мяучело превращается в кота Степана. И все уже считают его жутко симпатичным и даже с примесью благородных кровей.

И тогда мне говорят: «О! Ну, конечно! Он же такой красивый! Разве можно было пройти мимо?»

Может и так. Но мне кажется, что если бы мы умели распознавать в каждом грязном комке шерсти красивое благородное существо, на улице не осталось бы ни одного бездомного животного.

У нас есть дома, машины, деньги. У них — только преданность и благодарность. И они отдают это без остатка.

Я желаю каждому хотя бы раз в жизни стать инициатором этих волшебных превращений и ощутить их благодарность.

Степана я нашла 14 марта на заправке недалеко от Бреста. Сегодня он выглядит уже вот так.









В течение этих двух суток ему пришлось пройти ряд экзекуций от стрижки до стерилизации, так что все самое неприятное позади.

Несмотря на все это, Степан мурлычет как трактор в режиме нон-стоп и подсовывает мордочку под руку — чтобы не забывала гладить.

И мы очень ищем дом, позвоните нам: 8 044 726 97 44 — Ольга

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