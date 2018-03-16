В Китае создали электрический клон кроссовера Mercedes GLA

В полку традиционных для китайских автопроизводителей клонов западных моделей прибыло — на днях в Поднебесной был рассекречен «паркетник» K-One, который внешне едва ли отличишь от Mercedes GLA .





Как сообщает китайский ресурс Autohome, в длину кроссовер достигает 4,1 м, ширина составляет 1,71 м, а расстояние между осями — 2,52 м. То есть китайский вариант по габаритам оказывается меньше немецкого оригинала, хотя масса машин при этом сопоставимая — снаряженная масса у K-One равна 1400 кг.





Выхлопные патрубки у китайского «паркетника» — бутафорские: китайские СМИ сообщают, что K-One оснащается электродвигателем с отдачей 130 лошадиных сил, питает который батарея разработки фирмы Harbin Coslight Power. Данных о запасе хода не приводится (хотя вряд ли китайский кроссовер в этом плане способен потягаться с Tesla Model X или новеньким Jaguar I-Pace), а поездки на клоне GLA явно будут неспешными — известно, что максимальная скорость у «электрички» всего-навсего 102 км/ч.

Информации о стоимости и сроках рыночного дебюта K-One пока не поступало.