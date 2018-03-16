ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае создали электрический клон кроссовера Mercedes GLA

17.03.2018 14:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В полку традиционных для китайских автопроизводителей клонов западных моделей прибыло — на днях в Поднебесной был рассекречен «паркетник» K-One, который внешне едва ли отличишь от Mercedes GLA.


Как сообщает китайский ресурс Autohome, в длину кроссовер достигает 4,1 м, ширина составляет 1,71 м, а расстояние между осями — 2,52 м. То есть китайский вариант по габаритам оказывается меньше немецкого оригинала, хотя масса машин при этом сопоставимая — снаряженная масса у K-One равна 1400 кг.


Выхлопные патрубки у китайского «паркетника» — бутафорские: китайские СМИ сообщают, что K-One оснащается электродвигателем с отдачей 130 лошадиных сил, питает который батарея разработки фирмы Harbin Coslight Power. Данных о запасе хода не приводится (хотя вряд ли китайский кроссовер в этом плане способен потягаться с Tesla Model X или новеньким Jaguar I-Pace), а поездки на клоне GLA явно будут неспешными — известно, что максимальная скорость у «электрички» всего-навсего 102 км/ч.

Информации о стоимости и сроках рыночного дебюта K-One пока не поступало.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобильными клонами из Китая уже никого не удивишь. Но китайский "паркетник" K-One, который очень похож на Mercedes-Benz GLA, снабдили электроприводом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Жильцы борисовского общежития возмущены: суммы в "жировках" выросли в два раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика