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Гандболисты БГК выездным поражением завершили регулярный сезон SEHA-лиги

18.03.2018 10:40 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели поражение в заключительном матче регулярного сезона SEHA-лиги, уступив 17 марта в гостях хорватскому «Загребу».


Фото: bgk-meshkova.com

«Загреб» — БГК имени Мешкова — 27:24 (11:13)

«Загреб»: Йович, Кастелич; Мраковчич (1), Божич Павлетич (1), Контрец (1), Вори (5), Маркович (2), Хорват (4/1), Шушня (4), Й. Валчич, Медич (2), Т. Валчич, Равнич (3), Бичанич (1), Павлович (3), Векич.

БГК им. Мешкова: Пешич, Черепенько; Ященко (5), Юринок (1), Потеко (1), Вукич (1/1), Проданович (1), Мочалов, Баранов (4/1), Дорофеев, Сельвесюк (4), Куран (1), Астрашапкин (6).

В столицу Хорватии БГК отправился в усеченном составе всего из 13 игроков. Тем не менее, первый тайм мешковцы выиграли, причем по его ходу преимущество брестчан достигало 5 мячей (12:7).

Во втором тайме нехватка полноценной ротации сказалась, и в концовке «Загреб» переломил ход игры и добился победы.

В итоге БГК, досрочно обеспечивший себе путевку в «Финал четырех» SEHA-лиги, финишировал на 4-й строке в регулярном сезоне вслед за македонским «Вардаром», хорватским «Загребом» и словенским «Целе».

«Финал четырех» SEHA-лиги пройдет в македонском Скопье 13−15 апреля. За трофей поспорят местный «Вардар», БГК имени Мешкова, хорватский «Загреб» и словенский «Целе». Соперником БГК в полуфинальном матче решающей стадии SEHA-лиги станет македонский «Вардар» — победитель Лиги чемпионов сезона-2016/17. Другую полуфинальную пару составят «Загреб» — «Целе».

До этого гандболистам БГК на международной арене предстоят еще поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Нанта» — 24 марта дома и 1 апреля в гостях.

 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели поражение в заключительном матче регулярного сезона SEHA-лиги, уступив 17 марта в гостях хорватскому "Загребу".

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