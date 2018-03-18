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В центре Могилева оцепили подземный переход и перекрыли дорогу из-за подозрительной сумки

19.03.2018 16:52 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве из-за подозрительной сумки перекрыли подземный пешеходный переход на пересечении улицы Первомайской и проспекта Мира. Частично перекрыта и проезжая часть, сообщают очевидцы.


Фото: Леня Полховский, vk.com/my.mogilev

Фото: Леня Полховский, vk.com/my.mogilev

Фото: Леня Полховский, vk.com/my.mogilev

Подозрительную сумку обнаружили в подземном переходе под оживленным перекрестком около 16.30, сообщают очевидцы. Перекрыта не только подземка, но и проезжая часть над ней — движение на проспекте Мира на участке от улицы Первомайской до улицы Космонавтов запрещено.

На месте работают силовики, саперы, дежурит скорая.

 
Теги: Могилев
 
 
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