В центре Могилева оцепили подземный переход и перекрыли дорогу из-за подозрительной сумки

В Могилеве из-за подозрительной сумки перекрыли подземный пешеходный переход на пересечении улицы Первомайской и проспекта Мира. Частично перекрыта и проезжая часть, сообщают очевидцы.



Фото: Леня Полховский, vk.com/my.mogilev



Фото: Леня Полховский, vk.com/my.mogilev



Фото: Леня Полховский, vk.com/my.mogilev

Подозрительную сумку обнаружили в подземном переходе под оживленным перекрестком около 16.30, сообщают очевидцы. Перекрыта не только подземка, но и проезжая часть над ней — движение на проспекте Мира на участке от улицы Первомайской до улицы Космонавтов запрещено.

На месте работают силовики, саперы, дежурит скорая.