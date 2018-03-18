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В центре Могилева оцепили подземный переход и перекрыли дорогу из-за подозрительной сумки
В Могилеве из-за подозрительной сумки перекрыли подземный пешеходный переход на пересечении улицы Первомайской и проспекта Мира. Частично перекрыта и проезжая часть, сообщают очевидцы.
Подозрительную сумку обнаружили в подземном переходе под оживленным перекрестком около 16.30, сообщают очевидцы. Перекрыта не только подземка, но и проезжая часть над ней — движение на проспекте Мира на участке от улицы Первомайской до улицы Космонавтов запрещено.
На месте работают силовики, саперы, дежурит скорая.
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На месте работают силовики.
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