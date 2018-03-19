ДТП в Ивьевском районе: погибла женщина, четверо детей - в больнице

Днем 19 марта в Ивьевском районе произошло ДТП с KIA Rio. Погибла 51-летняя женщина-водитель, четверо детей госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение об аварии на дороге Юратишки- Бакшты в Ивьевском районе поступило в 16.08.

В результате ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель. В машине оказались зажаты двое детей — 10 и 12 лет. Из автомобиля их смогли достать сотрудники МЧС. Всего в машине было четверо детей, но две 12-летние девочки смогли выбраться из KIA самостоятельно.

Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По неофициальной информации, водитель KIA не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

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