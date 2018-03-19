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Семейная пара из Белоозерска и житель Березы задержаны по подозрению в убийстве

20.03.2018 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения костных останков в Березовском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54155.php

Семейная пара из Белоозерска и житель Березы задержаны по подозрению в убийстве

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.139 (убийство) УК. На основании полученных следствием данных по подозрению в совершении преступления задержаны семейная пара из Березовского района - мужчина 1973 и женщина 1971 годов рождения, а также 40-летний житель районного центра.

"В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Проверяется причастность задержанных к совершению противоправных действий", - уточнил официальный представитель УСК.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54155.php

Семейная пара из Белоозерска и житель Березы задержаны по подозрению в убийстве

Как сообщалось, 15 марта в подвале одного из многоквартирных домов в Белоозерске были обнаружены костные останки местного жителя 1967 года рождения, который пропал без вести в 1999 году. В поле зрения правоохранителей попал 44-летний местный житель, который мог располагать сведениями о безвестном исчезновении мужчины. В ходе допроса в качестве свидетеля горожанин подтвердил, что был знаком с ним. В тот день в 1999 году они вместе употребляли спиртные напитки в его квартире. В какой-то момент знакомый упал и ударился головой о пол, в результате чего скончался. Мужчина, испугавшись, не сообщил о случившемся в милицию, а закопал тело в подвале соседнего дома.

 
 
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УСК по Брестской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения костных останков в Березовском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по...
 
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