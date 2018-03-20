Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь информирует

«Управление по работе с плательщиками по Ганцевичскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Барановичскому району (далее-управление) напоминает о необходимости предоставления декларации по подоходному налогу с физических лиц за 2017 год.

Ежегодно в соответствии с Налоговым кодексом граждане представляют в налоговые органы налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц. В текущем году в случаях, установленных законодательством, декларации по подоходному налогу обязаны представить граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые относятся к налоговым резидентам и получали доходы, подлежащие налогообложению. К налоговым резидентам относятся лица, находившиеся в 2017 году на территории Беларуси свыше 183 календарных дней.

К доходам, подлежащим налогообложению, относятся:

Доходы от продажи (иного возмездного отчуждения):

1.1. в течение последних 5 лет (с 2012 года по 2017 год) следующего имущества принадлежащего физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на имущество):

— более 1 квартиры;

— более 1 жилого дома (в том числе с хозпостройками);

— более 1 дачи;

— более 1 садового домика (в том числе с хозпостройками);

— более 1 гаража;

— более 1 машино-места;

— более 1 земельного участка.

Эти доходы подлежат декларированию вне зависимости от того, кому реализована указанная недвижимость — физлицу или организации.

1.2. иной недвижимости, которая не относится к вышеперечисленной (например торговые, складские помещения, офисные и административные помещения);

1.3. от продажи второго и более автомобиля, технически допустимая общая масса каждого из которых не превышает 3,5 т и число пассажирских сидений, которых не превышает 8, или другого механического транспортного средства (например, мотоцикла, мопеда). Такие доходы надо декларировать независимо от того, кому эти транспортные средства проданы — физлицу или организации;

1.4. автомобилей весом более 3,5 т или с количеством пассажирских сидений более 8 (например, грузового автомобиля, автобуса);

1.5. доли (пая) в уставных фондах организаций иным физическим лицам;

В случае, если перечисленные в пункте 1 виды имущества были проданы близким родственникам ( детям, родителям, родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, прадеду, прабабке, правнукам, супругам) или близким родственникам супруга (в том числе умершего) либо получены по наследству , то такие доходы декларировать не нужно.

Подарки (деньги, недвижимость, иное имущество) и недвижимость по договору ренты бесплатно, полученные от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, если такие доходы в сумме превысили 5555 руб. за год. Доходы, полученные от физлиц и организаций инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также пожертвований, поступивших на благотворительные счета белорусских банков, если их сумма превысила 11102 руб. за год. Доходы от сдачи недвижимости внаем (аренду) физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями, если их сумма превысила 5555 руб. за год. Доходы, полученные за границей или из-за границы (например, от работы по найму (контракту), от продажи акций или других ценных бумаг, в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках, полученные в дар от иностранных граждан и организаций). Доходы, полученные в виде возврата ранее внесенных средств в случае расторжения:

— договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года;

— договора на строительство жилья либо уменьшения стоимости строительства жилья;

— договора строительства жилья путем приобретения жилищных облигаций;

— договора лизинга, предусматривающего выкуп жилья, или внесения в него изменений, отменяющих выкуп этого жилья.

Указанные суммы подлежат декларированию, если по ним были предоставлены соответственно социальный или имущественный налоговые вычеты.

Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 178 и 181 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства не позднее 1 марта 2018 года. Налоговый орган произведет расчет подоходного налога и не позднее 1 мая 2018 г. вручит извещение на его уплату. Уплатить подоходный налог необходимо не позднее 15 мая 2018 года.

Ставка подоходного налога единая в отношении всех доходов, будь то заработная плата, дивиденды, доходы от продажи имущества или другие, и равняется 13%.

Бланк налоговой декларации размещен на официальном сайте МНС nalog.gov.by , и при необходимости его можно распечатать, также бланк декларации можно вывести на печать из справочно-поисковых систем либо приобрести в пунктах реализации бланочных продуктов или в специализированных магазинах.

Представить декларацию можно любым удобным для гражданина способом: лично или через уполномоченное лицо, по почте, а также в электронном виде.

Хотелось бы обратить внимание, что с 1 января текущего года граждане могут заполнять и представлять декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика на портале МНС с помощью учетной записи и пароля, без использования ключа электронной цифровой подписи. Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС ( http://www.nalog.gov.by/ru/kak-polychit-elektronnie-izvescheniya-podohodny-nalog /). В частности, гражданину следует обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство, где ему будет бесплатно предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет.

Прием деклараций осуществляется управлением с 8.00 до 19.00 в рабочие дни, а также 17 и 24 февраля с 9.00 до 13.00 часов, кабинет №6, ул. Заводская, 16А, г. Ганцевичи (тел.2-69-37, 2-79-97).

Если нарушен срок представления декларации, то в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях гражданин может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Так, при наличии подлежащей к уплате суммы налога и просрочке представления декларации более чем на три рабочих дня штраф составит от двух до десяти базовых величин (в настоящее время одна базовая величина – Br24,5). Такая же ответственность предусмотрена, если налога к уплате нет, но срок представления декларации нарушен более чем на 12 месяцев. Может сложиться ситуация, когда декларация представлена вовремя, но налог не уплачен или уплачен не в полном объеме. Если неуплаченная сумма налога превышает базовую величину (Br24,5), штраф составит 15% от этой суммы, но не менее 0,5 базовой величины (то есть не менее Br12,25).

Заместитель начальника инспекции

начальник управления

А.Н.Рапейко