Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь информирует

«Управление по работе с плательщиками по Ганцевичскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Барановичскому району (далее-управление) напоминает о необходимости предоставления декларации по подоходному налогу с физических лиц за 2017 год.
Ежегодно в соответствии с Налоговым кодексом граждане представляют в налоговые органы налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц. В текущем году в случаях, установленных законодательством, декларации по подоходному налогу обязаны представить граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, которые относятся к налоговым резидентам и получали доходы, подлежащие налогообложению. К налоговым резидентам относятся лица, находившиеся в 2017 году на территории Беларуси свыше 183 календарных дней.
К доходам, подлежащим налогообложению, относятся:
- Доходы от продажи (иного возмездного отчуждения):
1.1. в течение последних 5 лет (с 2012 года по 2017 год) следующего имущества принадлежащего физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на имущество):
— более 1 квартиры;
— более 1 жилого дома (в том числе с хозпостройками);
— более 1 дачи;
— более 1 садового домика (в том числе с хозпостройками);
— более 1 гаража;
— более 1 машино-места;
— более 1 земельного участка.
Эти доходы подлежат декларированию вне зависимости от того, кому реализована указанная недвижимость — физлицу или организации.
1.2. иной недвижимости, которая не относится к вышеперечисленной (например торговые, складские помещения, офисные и административные помещения);
1.3. от продажи второго и более автомобиля, технически допустимая общая масса каждого из которых не превышает 3,5 т и число пассажирских сидений, которых не превышает 8, или другого механического транспортного средства (например, мотоцикла, мопеда). Такие доходы надо декларировать независимо от того, кому эти транспортные средства проданы — физлицу или организации;
1.4. автомобилей весом более 3,5 т или с количеством пассажирских сидений более 8 (например, грузового автомобиля, автобуса);
1.5. доли (пая) в уставных фондах организаций иным физическим лицам;
В случае, если перечисленные в пункте 1 виды имущества были проданы близким родственникам (детям, родителям, родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, прадеду, прабабке, правнукам, супругам) или близким родственникам супруга (в том числе умершего) либо получены по наследству, то такие доходы декларировать не нужно.
- Подарки (деньги, недвижимость, иное имущество) и недвижимость по договору ренты бесплатно, полученные от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, если такие доходы в сумме превысили 5555 руб. за год.
- Доходы, полученные от физлиц и организаций инвалидами, несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде безвозмездной (спонсорской) помощи, а также пожертвований, поступивших на благотворительные счета белорусских банков, если их сумма превысила 11102 руб. за год.
- Доходы от сдачи недвижимости внаем (аренду) физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями, если их сумма превысила 5555 руб. за год.
- Доходы, полученные за границей или из-за границы (например, от работы по найму (контракту), от продажи акций или других ценных бумаг, в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках, полученные в дар от иностранных граждан и организаций).
- Доходы, полученные в виде возврата ранее внесенных средств в случае расторжения:
— договоров добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключавшихся сроком на три и более года;
— договора на строительство жилья либо уменьшения стоимости строительства жилья;
— договора строительства жилья путем приобретения жилищных облигаций;
— договора лизинга, предусматривающего выкуп жилья, или внесения в него изменений, отменяющих выкуп этого жилья.
Указанные суммы подлежат декларированию, если по ним были предоставлены соответственно социальный или имущественный налоговые вычеты.
Перечень иных доходов, подлежащих налогообложению, содержится в статье 178 и 181 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства не позднее 1 марта 2018 года. Налоговый орган произведет расчет подоходного налога и не позднее 1 мая 2018 г. вручит извещение на его уплату. Уплатить подоходный налог необходимо не позднее 15 мая 2018 года.
Ставка подоходного налога единая в отношении всех доходов, будь то заработная плата, дивиденды, доходы от продажи имущества или другие, и равняется 13%.
Бланк налоговой декларации размещен на официальном сайте МНС
Представить декларацию можно любым удобным для гражданина способом: лично или через уполномоченное лицо, по почте, а также в электронном виде.
Хотелось бы обратить внимание, что с 1 января текущего года граждане могут заполнять и представлять декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика на портале МНС с помощью учетной записи и пароля, без использования ключа электронной цифровой подписи. Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (
Прием деклараций осуществляется управлением с 8.00 до 19.00 в рабочие дни, а также 17 и 24 февраля с 9.00 до 13.00 часов, кабинет №6, ул. Заводская, 16А, г. Ганцевичи (тел.2-69-37, 2-79-97).
Если нарушен срок представления декларации, то в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях гражданин может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Так, при наличии подлежащей к уплате суммы налога и просрочке представления декларации более чем на три рабочих дня штраф составит от двух до десяти базовых величин (в настоящее время одна базовая величина – Br24,5). Такая же ответственность предусмотрена, если налога к уплате нет, но срок представления декларации нарушен более чем на 12 месяцев. Может сложиться ситуация, когда декларация представлена вовремя, но налог не уплачен или уплачен не в полном объеме. Если неуплаченная сумма налога превышает базовую величину (Br24,5), штраф составит 15% от этой суммы, но не менее 0,5 базовой величины (то есть не менее Br12,25).
Заместитель начальника инспекции
начальник управления
А.Н.Рапейко