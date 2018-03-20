Профсоюзы Верхнедвинщины определили направления деятельности на 2018 год

На очередном заседании совета районного объединения профсоюзов подведены итоги работы за прошлый год и обозначены дальнейшие направления деятельности.

— Более 90 % экономически активного населения района являются членами профсоюзных организаций, – отметила председатель объединения Юлия Парфёнова. — Наша задача — укрепление единства профсоюзного движения, координация деятельности первичных организаций, взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями на принципах социального партнёрства.

Создан районный совет по трудовым и социальным вопросам, в который входят представители от исполнительной власти, нанимателей и профсоюзов. На его заседаниях рассматриваем вопросы выплаты заработной платы, укрепления дисциплины, безопасности производства.

Одним из важных направлений деятельности профсоюзов является коллективно-договорное регулирование трудовых и связанных с ними отношений.

Из 98 профсоюзных организаций в 95 действуют коллективные договоры или соглашения.

В целях практического оказания помощи членам профсоюзов ежемесячно проводятся приёмы граждан правовыми инспекторами Федерации профсоюзов Беларуси по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. Проходят они как на предприятиях района, так и непосредственно в объединении. В прошлом году на 9 приемах побывало более 60 человек, которые получили ответы на 74 вопроса.

С целью выявления проблем на предприятиях профсоюзы осуществляют еженедельный мониторинг. Только за полугодие посещено 205 организаций. Оказывается консультативная и методическая помощь инспекторами технической инспекции Витебского областного объединения профсоюзов. Они посетили 14 организаций, выявили и рекомендовали к устранению 167 нарушений.



В профсоюзных организациях работают 253 общественных инспектора по охране труда. Однако в прошлом году в районе выросло количество случаев производственного травматизма со смертельным и тяжёлым исходом. Поэтому поставлена задача активизировать работу общественных инспекторов, изыскать пути стимулирования их труда и в дальнейшем не допускать производственного травматизма.

Совместно с райкомами отраслевых профсоюзов, управлением по труду проведено 2 семинара по охране труда для общественных инспекторов перед началом весенне-полевых работ и по организации общественного контроля за соблюдением законодательства о труде для общественных инспекторов профсоюза работников образования и науки.

В соответствии с коллективными договорами проводится работа по обеспечению санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, организации питания. Практически во всех организациях оборудованы комнаты приёма пищи, удешевляется питание. Работники агропрома во время полевых работ обеспечиваются питьевой водой, двухразовым горячим питанием с оплатой до 20 — 30 % стоимости обеда.

Есть проблема с организацией экскурсий для малочисленных первичек, которые не в силах сами организовать поездку. Неоднократно этот вопрос поднимался при посещении профсоюзных организаций. Районное объединение приняло решение брать на себя координацию работы и предлагает сборные экскурсии. Члены профсоюза могут также получить путёвки на оздоровление и санаторно-курортное лечение на базе санаториев УП «Белпрофсоюзкурорт» с 25% скидкой.

В коллективные договоры организаций включены меры по социальной защите и поддержке молодёжи, ветеранов. Иногородним молодым специалистам выделяется арендное жильё, материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка, призыве на армейскую службу и при возвращении на прежнее место работы. В ряде организаций предусмотрена материальная помощь ветеранам войны и труда, выделяется транспорт, собираются продуктовые наборы, оказывается помощь при обработке огородов и приусадебных участков.

Районным объединением профсоюзов проведена совместная с молодежью, ветеранской организацией, союзом офицеров трудовая акция по ремонту и благоустройству памятников и мемориалов жертвам войны.

Юлия Владимировна рассказала о других мероприятиях, проводимых районным объединением совместно с трудовыми коллективами и общественностью. Значительное внимание при этом уделяется развитию спорта и туризма, национальной культуры. Недавно проведены соревнования по подледному лову рыбы, праздник «Широкая Масленица».

Известна благотворительная акция «Профсоюзы — детям». В прошлом году для подготовки детей к новому учебному году использовано более 14 000 рублей. Оказана помощь 120 детям из 60 семей, а также детям-инвалидам.

Популярным стал смотр-конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию. В 2017 году в нём приняло участие 12 профсоюзных организаций, 5 из них получили призовые места, а также достойное материальное поощрение.

Профсоюзная жизнь района постоянно освещается в СМИ, сети Интернет. Всю информацию о деятельности профсоюзов и о главных событиях в стране и в мире можно найти на современном портале с большим потенциалом развития –1PROF.BY.

Юлия Парфёнова призвала профсоюзные организации района принять активное участие в подготовке к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки — 2018» и сообщила, что областное объединение профсоюзов выделит средства на создание Аллеи Героев в Верхнедвинске.

О деятельности своих профсоюзных организаций рассказали председатели первичных организаций ОАО «Шайтерово» Елена Станкевич, УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» Ольга Денисёнок, ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» Николай Терешко. Опытом организации спортивно-массовой работы в учреждениях образования района поделился председатель районной организации профсоюза работников образования и науки Александр Шипило.

В работе совета приняли участие заместитель председателя райисполкома Т.В. Севалкина и специалист по туризму УП «Браславские озёра» системы «Беларустурист» Н.А. Дударёнок.

Лариса ЗАЙЦЕВА.