Дубровенцы гордятся своими земляками





Уроженцы Дубровенщины оставили свой след во многих научных исследованиях, сыгравших значительную роль в научно-техническом прогрессе. Сегодня мы напомним о некоторых наших знаменитых земляках.

Одним из таких людей является загадочный Казимир СЕМЕНОВИЧ, военный инженер Великого княжества Литовского. По своему происхождению Семенович относился к шляхте. Родовое его имение, по одной из версий, было расположено в районе Витебска, на территории современной Беларуси. Согласно мнению других историков, он родился недалеко от Дубровно в семье мелких русских князей Семеновичей.

Главной работой его жизни стала книга «Великое искусство артиллерии. Часть первая», которая была издана в 1650 г. В этой книге им были заложены основы ракетостроения задолго до того, как они были сформулированы учеными мужами XX века. Данный труд был посвящен как теории, так и практическому применению артиллерии и пиротехники.

На протяжении практически двух веков после написания данная книга лежала в основе европейского искусства ведения войны, являясь уважаемым учебником по артиллерийской науке. Труд, написанный Казимиром Семеновичем на латыни, сделал его, по сути, предшественником современного ракетостроения. В этой книге, помимо всего прочего, он описал принцип устройства многоступенчатых ракет, привел рисунки систем залпового огня и треугольного крыла-стабилизатора. Все это он написал и опубликовал еще за 250 лет до появления трудов К.Циолковского.

В свое время по книге Казимира Семеновича учились Ньютон, российский император Петр I и французский Наполеон I. Отец и основоположник космонавтики Константин Циолковский прямо ссылался на Казимира Семеновича в некоторых своих работах. А американское космическое агентство НАСА и вовсе называет Семеновича одним из основоположников всей ракетной техники.

О́сип Давыдович ЛУРЬЕ́ родился 28 января 1868 года в Дубровно, Могилёвской губернии, французский и бельгийский философ, психолог и литературовед российского происхождения. Жил и работал в России до 1892 года, когда получил французское гражданство. Печатался в «Вопросах философии и психологии», «Восходе», «Жизни и искусстве», «Revue philosophique» и других изданиях. Доктор философии Парижского университета, почетный профессор Новобрюссельского университета

Опубликовал первую классификацию графоманий и вербоманий, исследования философских концепций Л.Н.Толстого и Г. Ибсена.

Анна Павловна ТУМАРКИНА, первая в Европе женщина — профессор философии. Родилась 16 февраля 1875 г. в городе Дубровно Могилевской губернии в большой семье купца Павла Тумаркина. С 1892 года жила в Швейцарии. Поступила на философское отделение Бернского университета, где в 1895 году успешно защитила диссертацию по сравнительному анализу философских трудов Гердера и Канта.

В 1898 году получила постоянное место приват-доцента в Бернском университете. Преподавала эстетику и историю философии в Бернском университете до 1943 года.

Сегодня одна из прилегающих к старому корпусу Бернского университета улиц получила название Tumarkinweg в ее честь. В Бернском университете была организована научная программа ANNA, в память о философе.

Пионер израильского кино, оператор, сценарист, режиссер. Натан Аксельрод родился в Дубровно 7 апреля 1905. В 1916 семья Аксельрода, спасаясь от погромов, переехала в Полтаву. В 1935 году Аксельрод основал компанию «Кармель фильм», снимал киножурналы «Кармель».

Владимир Федорович ЛА́ДЫСЕВ — белорусский историк, педагог. Доктор исторических наук, профессор. Родился в марте 1940 года в деревне Дятель Дубровенского района. Окончил Белорусский государственный университет (1967), в 1971 году — аспирантуру в БГУ, защитил кандидатскую диссертацию.

С 1967 года работал учителем; ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в БГУ. С 1979 года — заместитель начальника Управления преподавания общественных наук Министерства высших учебных заведений Белорусской ССР. С 1981 года — доцент Белорусского технологического института. С 1985 года — заведующий кафедрой общественных наук Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь. С сентября 1996 года до 2012 года — профессор кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени.

Александр Васильевич ПЕТЕРБУРГСКИЙ (11.09.1904 — 19.06.1991) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Ученик и последователь Д.Н.Прянишникова. Внес значимый вклад в исследование баланса и круговорота минеральных веществ с целью обеспечения оптимального питания растений, восстановления плодородия почв и исключения отрицательного воздействия необдуманной химизации.

Автор многочисленных научных работ. Его книги «Обменное поглощение в почве и усвоение растениями питательных веществ (1959), «Круговорот и баланс питательных веществ в земледелии» (1979) и «Агрохимия и успехи современного земледелия» (1989) признаны классическими в рационализации применения удобрений в сельском хозяйстве.

Вклад дубровенцев в развитие

искусства бесценен



Имя этого художника неразрывно связано со значимыми историческими событиями Беларуси и современностью нашей страны. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кавалер Ордена Франциска Скорины, лауреат Спецпремии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Николай ОПИОК в этом году надел еще и черно-красную мантию. Уроженцу Дубровенщины, руководителю студии военных художников, присвоено звание почетного члена Российской академии художеств. В свои ряды она привлекает только лучших представителей современной отечественной и зарубежной культуры. Мантия академика причисляет избранных к весьма высокой кампании. В свое время почетными академиками становились Ломоносов и Дидро, Растрелли и Фальконе. На последнем заседании президиума число почетных членов академии пополнилось новыми яркими именами, в том числе и нашего земляка.

Президиум Российской Академии художеств единогласно принял решение о присуждении этого высокого звания белорусскому художнику Николаю Опиоку за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие современного искусства.

Президент Академии Зураб Церетели вручил ему диплом, медаль и мантию почетного члена Академии.

Как сообщил сам художник, для него это особый день и избрание почетным членом всемирно известной Российской Академии художеств — важное событие в творческой судьбе.

—Это оценка не только моего творчества, но и всего белорусского сообщества художников, — подчеркнул Николай Афанасьевич.

Творчество Николая Опиока мужественное и одновременно поэтическое привлекает широтой охвата значимых событий современной жизни и истории белорусского народа. Художник успешно работает в жанре фигуративной картины, портрета, натюрморта. Главное место в творчестве занимает судьба Человека в исторической летописи Родины. Его полотна характеризует выразительное композиционное, колористическое решение с сохранением традиции реалистической школы живописи.

Творческому методу художника характерны поиски психологической выразительности, глубины содержания. Он пишет не только внешние индивидуальные черты человека, но и стремится раскрыть все богатство и красоту внутреннего мира. Николай Опиок также много работает в жанре исторической картины. Героями его произведений являются выдающиеся деятели белорусской истории и культуры, имена которых навсегда вписаны в летопись земли белорусской. Примечательно, что образы героев Николай Опиок находит не только в прошлом, но и среди современников.

В своих портретах он увековечил героев спорта Александра Медведя и Дарью Домрачеву, выдающихся актеров белорусской сцены Стефанию Станюту и Валерия Раевского, музыкантов Игоря Лученка и Владимира Мулявина. В его галерее — портрет нашего земляка, ветерана Великой Отечественной войны М.А.Осипенко.

Одной из центральных тем в творчестве художника является тема белорусской деревни. В своих произведениях Николай Опиок воспевает жизнь человека труда — «Коллективизация. 1929», «Косец и жнея», «Битва за хлеб», «Труженики села».

Сельская гаспадарка

Сяргей Іванавіч Назараў, нарадзіўся у вёсцы Барадзіно Дубровенскага раёна у 1928 годзе. У 1953 годзе скончыў з адзнакамі выдатна Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. У 1958 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю, у 1971 прысвоена вучоная ступень доктара тэхнічных навук, у 1974 годзе — званне прафесара. З 1980 года Сяргей Іванавіч — рэктар БСГА.

Навуковая дзейнасць С.І.Назарава звязана са стварэннем і ўкараненнем у вытворчасціь шырокага комплекса машын для падрыхтоўкі і ўнясення арганічных і мінеральных угнаенняў, вапнавання глебы і аховы раслін. Пад яго кіраўніцтвам распрацоўвалі тэхналогіі і комплекс новых машын для пасеваў, уборкі і пасляўборачнай апрацоўкі насеннікаў канюшыны, лубіну, злакавых траў і кармавых культур.

Акадэмік С.І Назараў — заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі.

Лясная гаспадарка

Сяргей Цімафеевіч Маісеенка нарадзіўся ў вёсцы Чубакова. Ён працаваў дырэктарам Баброўскага лясгаса. Затым у 1960 годзе стаў начальнікам галоўнага ўпраўлення лясной гаспадаркі пры Савеце Міністраў БССР. А з 1966 года прызначаны міністрам лясной гаспадаркі БССР.Дзяржаўны дзеяч Беларусі, Заслужаны лесавод БССР.

Паўправаднікі

Віктар Паўлавіч Грыбкоўскі, нарадзіўся ў вёсцы Асташкавічы ў 1930 годзе. Беларускі фізік. Член-карэспандэнт Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар.

Мае 260 навуковых прац по праблеме люмінісцэнцыі і оптыкі паўправаднікоў.