ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ганцевичские мастера подготовили выставку к Всемирному дню кукольника

21.03.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Более 150 традиционных и современных авторских кукол представлено на выставке в Ганцевичском районном доме ремесел, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор этого учреждения Маргарита Солоневич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54182.php

Ганцевичские мастера подготовили выставку к Всемирному дню кукольника

Районная выставка "Волшебный мир кукол" приурочена к Всемирному дню кукольника, который отмечается 21 марта.

В экспозиции представлены работы более 20 авторов - местных мастеров, взрослых и юных кружковцев школ и домов культуры. Традиционные куклы-мотанки, белорусские обрядовые куклы-обереги, а также современные куклы выполнены в разных техниках из различных материалов - текстиля, дерева, глины, соломки. В числе экспонатов и батлеечные куклы, которые специально к выставке изготовили мастера дома ремесел.

Окунуться в волшебный мир кукол поможет развлекательная программа, во время которой посетители узнают много интересного об этом виде народного творчества, смогут своими руками сделать на память куклу-мотанку. "В Ганцевичском районе изготовлением кукол увлекаются многие. Мы хотим не только познакомить посетителей выставки с нашими мастерами, рассказать об истории авторской куклы, но и научить этому ремеслу желающих. Особенно рассчитываем на заинтересованность школьников. В рамках выставки пройдет акция "Полезные каникулы", во время которой для ребят будут организованы мастер-классы по изготовлению кукол. Кроме того, мы планируем организовать передвижную выставку из лучших экспонатов и провезти их по всему району", - рассказала Маргарита Солоневич.

Выставка "Волшебный мир кукол" в Ганцевичском районном доме ремесел будет работать по 14 апреля.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 150 традиционных и современных авторских кукол представлено на выставке в Ганцевичском районном доме ремесел, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин проведет дополнительное размещение гособлигаций на сумму более 2,8 миллиона евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
21.03.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Пинска и Пинского района, медиахолдинг Варяг
Зара (Бешенковичи)
Браславская звезда
Верхнедвинск новости. Районная газета Двинская правда
Новости Докшицы
Новости Дубровно. Днепровская правда.
Лепель новости. Районная газета Лепельский край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика