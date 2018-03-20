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Директор частного центра образования в Барановичах осужден за взятки и служебный подлог

21.03.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах 33-летний директор частного учреждения образования (Центра промышленной безопасности) осужден за получение взяток и служебный подлог, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54185.php

Директор частного центра образования в Барановичах осужден за взятки и служебный подлог

Как стало известно, мужчина с апреля по август 2017 года, чтобы получить имущественные выгоды, вносил в официальные документы недостоверные сведения. То есть выдавал справки об обучении гражданам, чьими услугами воспользовался бесплатно. В частности, речь идет о ремонте автомобиля, изготовлении кованых изделий, зубопротезировании.

В отношении директора центра было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 (служебный подлог), ч.1 и ч.2 ст.430 (получение взятки) УК. Суд Барановичского района и города Барановичи признал его виновным. По совокупности преступлений мужчина приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также на четыре года он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Фигурант обжаловал приговор. Обвиняемый и его защитник указали, что никаких имущественных выгод мужчина имел, поскольку все услуги ему оказывали друзья, и оплаты они не требовали изначально. Также он считает, что выданные им документы не являются официальными, так как не несут для их владельца никаких последствий. Мужчина просил отменить приговор и прекратить производство по делу. Однако судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговор оставила без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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В Барановичах 33-летний директор частного учреждения образования (Центра промышленной безопасности) осужден за получение взяток и служебный подлог, сообщили БЕЛТА...
 
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