Кто кого? Самые сексуальные актрисы младше 30 против актрис 90-х и 2000-х

Традиционно мужской журнал о моде и стиле «GQ» объявил рейтинг самых сексуальных актрис младше тридцати.

В этом году в список журнала попали Ана де Армас, Эйса Гонсалес, Элизабет Дебики, Соноя Мидзуно, Эмма Робертс.

Ана де Армас

Публикация от Ana de Armas (@ana_d_armas) 29 Июл 2016 в 11:55 PDT

Публикация от Ana de Armas (@ana_d_armas) 15 Фев 2018 в 11:01 PST

Публикация от Ana de Armas (@ana_d_armas) 4 Фев 2018 в 7:52 PST

Миниатюрная брюнетка с кубинскими корнями снималась в продолжении «Бегущего по лезвию» вместе с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом. Еще ее можно увидеть в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Парни со стволами», «Каменные кулаки».

Соноя Мидзуно

Публикация от Sonoya Mizuno (@sonoya) 23 Ноя 2015 в 10:04 PST

Публикация от Sonoya Mizuno (@sonoya) 20 Июл 2016 в 3:50 PDT

Публикация от Sonoya Mizuno (@sonoya) 5 Авг 2014 в 1:04 PDT

Бывшая профессиональная балерина, модель и актриса с большими перспективами. Снималась в картинах «Из машины», «Ла-Ла Ленд», «Аннигиляция».

Эйса Гонсалес

Публикация от Eiza (@eizagonzalez) 1 Май 2017 в 1:33 PDT

Публикация от Eiza (@eizagonzalez) 12 Мар 2018 в 12:22 PDT

Публикация от Eiza (@eizagonzalez) 3 Ноя 2017 в 12:42 PDT

28-летняя мексиканка не может похвастаться большим количеством ролей, но критики пророчат, что это ненадолго. Увидеть ее можно в «Малыше на драйве» и сериале «От заката до рассвета».

Эмма Робертс

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts) 12 Ноя 2017 в 7:55 PST

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts) 29 Ноя 2017 в 7:28 PST

Публикация от Emma Roberts (@emmaroberts) 30 Авг 2016 в 10:17 PDT

Эмма — племянница Джулии Робертс и дочь Эрика Робертса. Увидеть игру представительницы звездной династии можно в фильмах «Мы — Миллеры», «Это очень забавная история», сериале «Американская история ужасов».

Элизабет Дебики

Публикация от Elizabeth Debicki (@elizabethdebickinators) 10 Апр 2017 в 2:21 PDT

Публикация от Elizabeth Debicki (@elizabethdebickinators) 8 Фев 2018 в 1:34 PST

Публикация от Elizabeth Debicki (@elizabethdebickinators) 28 Май 2016 в 2:57 PDT

Элизабет всего 27, но она уже успела поработать с самыми яркими представителями киноиндустрии — от Ди Каприо и Фассбендера до Гая Ричи. Самые популярные ее фильмы — «Агенты А.Н.К.Л.», сериал «Ночной администратор», «Стражи Галактики. Часть 2», «Великий Гэтсби».

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 7 Янв 2018 в 4:34 PST

А смогут ли представительницы «новой волны актрис» потеснить на Олимпе любимых всем сердцем актрис 90-х?

Николь Кидман (48 лет)

Публикация от @girlstapes 20 Мар 2018 в 11:43 PDT

Публикация от Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci) 7 Янв 2018 в 8:09 PST

Памелу Андерсон (48 лет)

Публикация от Ideotopie (@ideotopie) 10 Мар 2018 в 1:30 PST

Публикация от PAMELA ANDERSON | FAN PAGE (@fp_pamelaanderson) 18 Мар 2018 в 6:52 PDT

Монику Беллуччи (50 лет)

Публикация от Michel Saint-Brieuc (@michelstbrieuc) 19 Мар 2018 в 9:29 PDT

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 22 Дек 2017 в 2:06 PST

Джулию Робертс (50 лет)

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts) 3 Фев 2018 в 9:58 PST

Публикация от Julia Roberts (@juliaroberrts) 20 Янв 2018 в 11:05 PST

или Анджелину Джоли?

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 21 Мар 2018 в 7:47 PDT

Вы как думаете? Голосуем!