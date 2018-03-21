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Кто кого? Самые сексуальные актрисы младше 30 против актрис 90-х и 2000-х

22.03.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Традиционно мужской журнал о моде и стиле «GQ» объявил рейтинг самых сексуальных актрис младше тридцати.

В этом году в список журнала попали Ана де Армас, Эйса Гонсалес, Элизабет Дебики, Соноя Мидзуно, Эмма Робертс.

Ана де Армас

Миниатюрная брюнетка с кубинскими корнями снималась в продолжении «Бегущего по лезвию» вместе с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом. Еще ее можно увидеть в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Парни со стволами», «Каменные кулаки».

Соноя Мидзуно

 

Публикация от Sonoya Mizuno (@sonoya) 23 Ноя 2015 в 10:04 PST

Бывшая профессиональная балерина, модель и актриса с большими перспективами. Снималась в картинах «Из машины», «Ла-Ла Ленд», «Аннигиляция».

Эйса Гонсалес

 

Публикация от Eiza (@eizagonzalez) 1 Май 2017 в 1:33 PDT

 

Публикация от Eiza (@eizagonzalez) 12 Мар 2018 в 12:22 PDT

 

Публикация от Eiza (@eizagonzalez) 3 Ноя 2017 в 12:42 PDT

28-летняя мексиканка не может похвастаться большим количеством ролей, но критики пророчат, что это ненадолго. Увидеть ее можно в «Малыше на драйве» и сериале «От заката до рассвета».

Эмма Робертс

Эмма — племянница Джулии Робертс и дочь Эрика Робертса. Увидеть игру представительницы звездной династии можно в фильмах «Мы — Миллеры», «Это очень забавная история», сериале «Американская история ужасов».

Элизабет Дебики

Элизабет всего 27, но она уже успела поработать с самыми яркими представителями киноиндустрии — от Ди Каприо и Фассбендера до Гая Ричи. Самые популярные ее фильмы — «Агенты А.Н.К.Л.», сериал «Ночной администратор», «Стражи Галактики. Часть 2», «Великий Гэтсби».

Пока «молодые львы» набирают силу, звездные красавицы 90-х и 80-х становятся все старше — секс-символу 90-х Шерон Стоун в марте исполнилось 60 лет!

А смогут ли представительницы «новой волны актрис» потеснить на Олимпе любимых всем сердцем актрис 90-х?

Николь Кидман (48 лет)

 

Публикация от @girlstapes 20 Мар 2018 в 11:43 PDT

Памелу Андерсон (48 лет)

 

Публикация от Ideotopie (@ideotopie) 10 Мар 2018 в 1:30 PST

Монику Беллуччи (50 лет)

Джулию Робертс (50 лет)

или Анджелину Джоли?

Вы как думаете? Голосуем!

 
 
Ссылка на источник 31
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"GQ" назвал самых сексуальных актрис младше 30-ти
 
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