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Кто кого? Самые сексуальные актрисы младше 30 против актрис 90-х и 2000-х
Традиционно мужской журнал о моде и стиле «GQ»
В этом году в список журнала попали Ана де Армас, Эйса Гонсалес, Элизабет Дебики, Соноя Мидзуно, Эмма Робертс.
Ана де Армас
Миниатюрная брюнетка с кубинскими корнями снималась в продолжении «Бегущего по лезвию» вместе с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом. Еще ее можно увидеть в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Парни со стволами», «Каменные кулаки».
Соноя Мидзуно
Бывшая профессиональная балерина, модель и актриса с большими перспективами. Снималась в картинах «Из машины», «Ла-Ла Ленд», «Аннигиляция».
Эйса Гонсалес
28-летняя мексиканка не может похвастаться большим количеством ролей, но критики пророчат, что это ненадолго. Увидеть ее можно в «Малыше на драйве» и сериале «От заката до рассвета».
Эмма Робертс
Эмма — племянница Джулии Робертс и дочь Эрика Робертса. Увидеть игру представительницы звездной династии можно в фильмах «Мы — Миллеры», «Это очень забавная история», сериале «Американская история ужасов».
Элизабет Дебики
Элизабет всего 27, но она уже успела поработать с самыми яркими представителями киноиндустрии — от Ди Каприо и Фассбендера до Гая Ричи. Самые популярные ее фильмы — «Агенты А.Н.К.Л.», сериал «Ночной администратор», «Стражи Галактики. Часть 2», «Великий Гэтсби».
Пока «молодые львы» набирают силу, звездные красавицы 90-х и 80-х становятся все старше — секс-символу 90-х Шерон Стоун в марте исполнилось 60 лет!
А смогут ли представительницы «новой волны актрис» потеснить на Олимпе любимых всем сердцем актрис 90-х?
Николь Кидман (48 лет)
Памелу Андерсон (48 лет)
Монику Беллуччи (50 лет)
Джулию Робертс (50 лет)
или Анджелину Джоли?
Вы как думаете? Голосуем!
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"GQ" назвал самых сексуальных актрис младше 30-ти
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