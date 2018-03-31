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Белорусские хоккеисты сыграют перед ЧМ с Финляндией, Швейцарией, Данией и Норвегией

29.03.2018 17:50 — Разное | Tut.by  
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Национальная сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет в апреле восемь матчей в турнире «Европейский хоккейный вызов», сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Национальная команда под руководством Дэйва Льюиса тренируется в «Минск-Арене», а первый спарринг проведет 4 апреля в Турку со сборной Финляндии. Повторный поединок состоится 5 апреля в Хямеэнлинне. Далее белорусских хоккеистов ждут гостевые матчи со Швейцарией (13 и 14 апреля). Подопечные Дэйва Льюиса сыграют и на домашней площадке.

В Гродно (20 и 21 апреля) противостоять им будут соперники из Дании, а завершится программа игр поединками с Норвегией: 27 апреля команды встретятся в Жлобине, а 28-го выйдут на лед «Бобруйск-Арены».

В тренерский штаб сборной вошел известный в прошлом вратарь Андрей Мезин. Планируется, что помогать Дэйву Льюису будет и Михаил Захаров, который присоединится к национальной дружине после выступления «Юности» в финальной серии чемпионата Беларуси. Белорусские хоккеисты стартуют на мировом форуме 4 мая в Копенгагене матчем с командой Швеции. Также нашими соперниками на первом этапе станут команды Франции, России, Швейцарии, Чехии, Словакии и Австрии.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Национальная сборная Беларуси по хоккею в ходе подготовки к чемпионату мира 2018 года сыграет в апреле восемь матчей в турнире "Европейский хоккейный вызов"
 
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