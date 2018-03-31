Послушайте, как в Бобруйске выступают юные пианисты

На протяжении двух дней юные музыканты почти со всех областей Беларуси покажут свое мастерство.

29 марта на базе детской школы искусств №2 имени Оловникова стартовал II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени Оловникова.

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Участники младшей конкурсной группы "Дебют".

Участвуют в нем 102 пианиста из Могилевской, Минской, Гомельской и Витебской областей. Они исполняют различные музыкальные произведения в зависимости от возраста – пьесы белорусских композиторов, полифонические произведения, этюды и другие.

«ВБ» пообщался с некоторыми участниками конкурса.

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Анна Куничик (Бобруйская ДШИ №2 имени В.В.Оловникова)

Анна Куничик, 13 лет, Бобруйск (преподаватель Алла Венглинская):

Анна учится в 7 классе музыкальной школы им Оловникова и в 7-ом классе общеобразовательной школы №21. На пианино играет с пяти лет – еще в детском садике пошла на «подготовку». Анна говорит, что с раннего детства мечтала играть, это была исключительно ее инициатива. Ежедневно дома занимается музыкой минимум по два часа, и три раза в неделю посещает музыкальную школу. Несмотря на это, в обычной школе учится хорошо. На другие увлечения времени не хватает.

Достижения: Первое место во 2-м Международном конкурсе искусств «Зорныя кветкi» в 2017-ом году. 1 место в благотворительном фестивале-конкурсе ««Мiрны фэст у Мiрскiм замку» в 2016-ом. Диплом 3 степени на международном фестивале-конкурсе «Роза ветров» в Москве, первое место на международном конкурсе «Хрустальный василек» и других престижных конкурсах. Всего в копилке Анны более 10 призовых дипломов.

Любимая музыка: Репертуар, который играет в музыкальной школе, особенно произведения композитора Эдварда Грига. Слушает как классическую, так и эстрадную музыку.

Творческие планы: хочет поступать в гимназию-колледж искусств им. И.О. Ахремчика в Минске. И в дальнейшем планирует связать свою жизнь с музыкой.

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Егор Мацыков (Могилевская ДШИ №5)

Егор Мацыков, 13 лет, город Могилев (Педагог Елена Хомченко).

Егор учится в 6 классе детской школы искусств №5 и в 7-ом классе общеобразовательной школы. Играет на фортепиано, контрабасе и на скрипке. В этом конкурсе принимает участие во второй раз. В прошлом году стал лауреатом 2 степени в своей возрастной категории.

По словам преподавателя Егора – Елены Хомченко, это особенный ученик.

– Егор открыл дверь моего класса в семь лет и сказал: «Здравствуйте, я хочу быть великим музыкантом». У него была дикая жажда знаний, он схватывал все сразу. Мы буквально сразу стали ездить по конкурсам.

Егор сам в детстве захотел заниматься музыкой и уговорил родителей завести его в музыкальную школу. Ежедневно он занимается по два часа дома и ежедневно в музыкальной школе, кроме воскресенья. Также парень увлекается историей и географией.

Достижения: Диплом 2 степени Республиканского конкурса «ЛьВёнок», Диплом 1 степени 7 открытого регионального конкурса юных пианистов «Ступень к Парнасу», диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля искусств «Музыки свет», специальный приз на конкурсе юных пианистов «Белорусские картинки» и другие. Всего более 10 дипломов. Егор принимает участие в областной олимпиаде по музыкальной литературе и сольфеджио.

Любимая музыка: классическая (Людвиг Ван Бетховен, Ференц Лист), любит рок.

Творческие планы: После 9 класса планирует поступать в музыкальный колледж им. Римского-Корсакова в Могилеве, а потом в музыкальный ВУЗ Минска или Москвы.

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Анна Форманюк (Шкловская детская школа искусств)

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Анна Форманюк (Шкловская детская школа искусств)

Анна Форманюк, 13 лет, Шклов.

Учится в 6 классе детской школы искусств города Шклова. Анна с детства мечтала заниматься музыкой: увидела, как красиво играет на пианино ее подруга, и «загорелась». Помимо успешной учебы в музыкальной школе, Анна и в общеобразовательной школе отличница. Участвует в олимпиадах по биологии и белорусскому языку. Любит читать. Музыкой занимается ежедневно по 2 часа дома и дважды в неделю в школе.

Творческие планы: Мечтает поступить в музыкальный колледж им. Римского-Корсакова в Могилеве, потом в консерваторию.

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Александр Капустин (Могилевская ДШИ №3 имени М.Н.Солдатова)

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Егор Мацыков (Могилевская ДШИ №5)

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Ана Черняк (Могилевская ДШИ №3 имени М.Н.Солдатова)

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Ольга Хлыстикова (Чаусская детская школа искусств)

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Анна Остапук (Могилевская ДШИ №3 имени М.Н.Солдатова)

II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени В.В.Оловникова. Анна Остапук (Могилевская ДШИ №3 имени М.Н.Солдатова)