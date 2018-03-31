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Послушайте, как в Бобруйске выступают юные пианисты
30.03.2018 — Разное | Вечерний Бобруйск
На протяжении двух дней юные музыканты почти со всех областей Беларуси покажут свое мастерство.
29 марта на базе детской школы искусств №2 имени Оловникова стартовал II Открытый региональный конкурс юных пианистов имени Оловникова.
Участвуют в нем 102 пианиста из Могилевской, Минской, Гомельской и Витебской областей. Они исполняют различные музыкальные произведения в зависимости от возраста – пьесы белорусских композиторов, полифонические произведения, этюды и другие.
«ВБ» пообщался с некоторыми участниками конкурса.
Анна Куничик, 13 лет, Бобруйск (преподаватель Алла Венглинская):
Анна учится в 7 классе музыкальной школы им Оловникова и в 7-ом классе общеобразовательной школы №21. На пианино играет с пяти лет – еще в детском садике пошла на «подготовку». Анна говорит, что с раннего детства мечтала играть, это была исключительно ее инициатива. Ежедневно дома занимается музыкой минимум по два часа, и три раза в неделю посещает музыкальную школу. Несмотря на это, в обычной школе учится хорошо. На другие увлечения времени не хватает.
Достижения: Первое место во 2-м Международном конкурсе искусств «Зорныя кветкi» в 2017-ом году. 1 место в благотворительном фестивале-конкурсе ««Мiрны фэст у Мiрскiм замку» в 2016-ом. Диплом 3 степени на международном фестивале-конкурсе «Роза ветров» в Москве, первое место на международном конкурсе «Хрустальный василек» и других престижных конкурсах. Всего в копилке Анны более 10 призовых дипломов.
Любимая музыка: Репертуар, который играет в музыкальной школе, особенно произведения композитора Эдварда Грига. Слушает как классическую, так и эстрадную музыку.
Творческие планы: хочет поступать в гимназию-колледж искусств им. И.О. Ахремчика в Минске. И в дальнейшем планирует связать свою жизнь с музыкой.
Егор Мацыков, 13 лет, город Могилев (Педагог Елена Хомченко).
Егор учится в 6 классе детской школы искусств №5 и в 7-ом классе общеобразовательной школы. Играет на фортепиано, контрабасе и на скрипке. В этом конкурсе принимает участие во второй раз. В прошлом году стал лауреатом 2 степени в своей возрастной категории.
По словам преподавателя Егора – Елены Хомченко, это особенный ученик.
– Егор открыл дверь моего класса в семь лет и сказал: «Здравствуйте, я хочу быть великим музыкантом». У него была дикая жажда знаний, он схватывал все сразу. Мы буквально сразу стали ездить по конкурсам.
Егор сам в детстве захотел заниматься музыкой и уговорил родителей завести его в музыкальную школу. Ежедневно он занимается по два часа дома и ежедневно в музыкальной школе, кроме воскресенья. Также парень увлекается историей и географией.
Достижения: Диплом 2 степени Республиканского конкурса «ЛьВёнок», Диплом 1 степени 7 открытого регионального конкурса юных пианистов «Ступень к Парнасу», диплом 1 степени Международного конкурса-фестиваля искусств «Музыки свет», специальный приз на конкурсе юных пианистов «Белорусские картинки» и другие. Всего более 10 дипломов. Егор принимает участие в областной олимпиаде по музыкальной литературе и сольфеджио.
Любимая музыка: классическая (Людвиг Ван Бетховен, Ференц Лист), любит рок.
Творческие планы: После 9 класса планирует поступать в музыкальный колледж им. Римского-Корсакова в Могилеве, а потом в музыкальный ВУЗ Минска или Москвы.
Анна Форманюк, 13 лет, Шклов.
Учится в 6 классе детской школы искусств города Шклова. Анна с детства мечтала заниматься музыкой: увидела, как красиво играет на пианино ее подруга, и «загорелась». Помимо успешной учебы в музыкальной школе, Анна и в общеобразовательной школе отличница. Участвует в олимпиадах по биологии и белорусскому языку. Любит читать. Музыкой занимается ежедневно по 2 часа дома и дважды в неделю в школе.
Творческие планы: Мечтает поступить в музыкальный колледж им. Римского-Корсакова в Могилеве, потом в консерваторию.
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На протяжении двух дней юные музыканты почти со всех областей Беларуси покажут свое мастерство.
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