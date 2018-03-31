Традиционная пресс-конференция губернатора прошла в Щучине 29 марта

Пресс-конференция губернатора собрала в Щучине главных редакторов, журналистов областной, районных газет, радио и телевидения, представителей республиканских СМИ.

Перед началом основного мероприятия вниманию гостей щучинцы представили целую программу, которая не только познакомила журналистов с настоящим днем Щучинщины, но поведала о славном историческом прошлом этого региона Гродненской области.

Участников встречи приветствовал председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник, затем все посетили строительство комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «ЛОГАЛ-БИО»; реконструированный кинотеатр «Беларусь»; строительство детского сада в новом микрорайоне; высокотехнологичное предприятие – завод по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата ООО «Праймилк»; специализирующийся на выпуске провдов и автотракторных жгутов для машиностроительной и электротехнической промышленности завод «Автопровод»; завершилась ознакомительная экскурсия в Щучинском дворце творчества детей и молодежи, который расположился в реконструированном дворце князей Друцких-Любецких.

















































Именно здесь и состоялась собственно пресс-конференция губернатора Гродненщины Владимира Кравцова.







Первый вопрос председателю облисполкома о том, как планируется провести Год малой родины на Гродненщине, задала главный редактор «Гродненской правды» Лилия Новицкая.

Владимир Кравцов рассказал о плане мероприятий по проведению Года малой родины, разработанном и уже воплощаемом в жизнь облисполкомом. Владимир Васильевич напомнил о том, что именно в этом году многие города области будут отмечать юбилейные даты; будут продолжены работы по реставрации и реконструкции памятников истории и архитектуры; вспомнил брендовые мероприятия региона – традиционные местные фестивали и праздники, а также республиканский фестиваль национальных культур, который пройдет в Гродно в этом году уже в 12-й раз; отметил, что будут созданы 11 новых музеев и музейных экспозиций; много мероприятий проведут общественные объединения и, конечно, просто навести порядок в городах и деревнях, благоустроить их, ремонтировать улицы и дороги – это тоже забота о малой родине.







Журналисты спрашивали губернатора о ходе выполнения прогнозных показателей в экономике и поручений Президента, данных во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов; о подготовке к посевной в неблагоприятных погодных условиях этой весной; о реконструкции дорог и мостов региона; о новшествах XII Республиканского фестиваля национальных культур; о включении с 1 января 2018 года в безвизовую зону Свислочского района; о планируемом участии гродненских спортсменов в ІІ Европейских играх в 2019 году. На все вопросы были даны обстоятельные ответы.





О ходе выполнения прогнозных показателей в экономике и поручений Президента, данных во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов

«На отчёте правительства Президент сделал три основных акцента – занятость, заработная плата, цены.

В 2018 году в целях поддержки граждан в реализации права на труд и оказания им социальной поддержки в случае потери работы в рамках реализации мер политики занятости, предусмотренных подпрограммой «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 гг., в Гродненской области планируется:

оказание содействия в трудоустройстве на постоянную работу не менее 22,6 тыс. граждан, в том числе 16,0 тыс. безработных;

обеспечение временной занятости в виде оплачиваемых общественных работ около 6,8 тыс. человек;

оказание финансовой поддержки в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности не менее 0,2 тыс. безработным;

организация профессиональной подготовки и переподготовки по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) порядка 1,4 тыс. граждан;

На реализацию вышеуказанных мероприятий и социальную поддержку безработных в 2018 году предусмотрено финансирование за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в сумме 5,1 млн. рублей.

Для создания дополнительных условий для трудоустройства граждан горрайисполкомам установлены задания на 2018 год по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий в общем количестве 5210 человек.

Ситуация в сфере занятости и безработицы в Гродненской области в январе-феврале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года характеризовалась снижением вынужденной неполной занятости работников и простоев, нуждающихся в трудоустройстве граждан, в том числе безработных, числа безработных, состоящих на учете, и уровня безработицы, а также увеличением спроса на рабочую силу и трудоустройства граждан.

Так, в январе-феврале 2018 года в режиме неполной занятости в организациях работали 7,1 тыс. человек, или 2,1% от списочной численности работников (в январе-феврале 2017 года – 14,0 тыс. человек, или 4,1%), в том числе 3,8 тыс. человек работали неполное рабочее время, 3,3 тыс. работникам были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя, из них 1,3 тыс. – без сохранения заработной платы. Кроме того 2,9 тыс. человек, или 0,9% от списочной численности работников организаций, находились в целодневных простоях (в январе-феврале 2017 года – 6,3 тыс. человек, или 1,8%).

Организациями в январе-феврале 2018 года было принято на работу 9,0 тыс. человек, уволено по различным причинам 9,1 тыс. человек, в том числе в случае ликвидации организации и сокращения численности 26 человек, или 0,3% от общего числа уволенных. Соотношение принятых и уволенных работников составило 98,9% (в январе-феврале 2017 года – 90,6%).

Численность занятого в экономике населения за январь-февраль 2017 года по области составила 464,7 тыс. человек, или 98,9% к аналогичному периоду 2017 года.

В январе-феврале 2018 года в органы по труду, занятости и социальной защите области за содействием в трудоустройстве обратилось 4,1 тыс. человек, из них 3,4 тыс. зарегистрированы в качестве безработных. Включая граждан, состоявших на учете на начало 2018 года, в трудоустройстве нуждалось 7,8 тыс. граждан (71,0% к январю-февралю 2017 года), из них 6,1 тыс. безработных (69,2%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и занятости населения на 2016 – 2020 годы за январь-февраль 2018 года трудоустроено 3,0 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. безработных;

Удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите по отношению к аналогичному периоду 2017 года увеличился на 9 процентных пункта и составил 39,0% от нуждающихся, при этом уровень трудоустройства безработных составил 40,9%, против 28,3% в январе-феврале 2017 года.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлен 21 безработный.

Организовывались оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие 897 граждан.

Содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с выделением финансовой поддержки в виде субсидий оказано 26 безработным.

Трудоустроено 17 безработных для приобретения опыта практической работы и организована адаптация к трудовой деятельности 19 безработных инвалидов, с компенсацией нанимателям расходов по оплате труда принятых работников.

Реализация предусмотренных мер в целом способствовала удержанию роста численности безработных и уровня регистрируемой безработицы.

Численность безработных, состоящих на учете на 1 марта 2018 года, составила 2,9 тыс. человек, или 51,8% численности безработных за аналогичный период 2017 года, уровень регистрируемой безработицы – 0,6% к численности экономически активного населения (на 1 марта 2017 года – 1,2%).

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,3 безработных на одну заявленную вакансию (на 1 марта 2017 года – 0,9).

В соответствии с поручением Главы государства и Правительства приоритетной задачей в области оплаты труда в текущем году является обеспечение и удержание средней заработной платы по стране на уровне 1000 рублей, а в бюджетной сфере – не ниже 80,0 % от данного уровня. Задача напряжённая, и ее выполнение может быть обеспечено на основе повышения эффективности хозяйствования во всех звеньях экономики.

По итогам января-февраля 2018 г. номинальная среднемесячная заработная плата в области увеличилась к январю-февралю 2017 г. на 19,5% и составила 724,9 руб., в том числе в феврале – соответственно на 18,8 % и 721,5 руб.

Изменение реальной заработной платы к январю-февралю 2017 г. составило 114,1 %, в феврале – 113,3 %, при сложившемся уровне инфляции 104,7 %.

По видам экономической деятельности заработная плата за январь-февраль 2017 г. в промышленности составила 834,0 руб., темп роста – 119,0 %, в строительстве – 831,8 руб., темп роста – 120,4 %, в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности – 837,8 руб., темп роста – 123,9 %.

Повышение уровня заработной платы в организациях реального сектора экономики должно обеспечиваться при опережающем росте производительности труда.

Рост оплаты труда в организациях социальной сферы осуществляется в пределах средств, выделенных в бюджете на оплату труда работников, а также путем увеличения доли выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доходы деятельности.

В отраслях, финансируемых из бюджета, размер номинальной среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2018 г. составил 627,3 руб. или 119,9 % к январю-февралю 2017 года, в феврале – соответственно 634,9 руб., темп роста – 120,4 %.

В январе-феврале 2018 года соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере и в целом по области составило 86,5 %.

По предварительной оценке регионами области размер номинальной среднемесячной заработной платы в 1 квартале 2018 г. увеличится на 19,9 % и составит 748,0 руб., в том числе в марте – соответственно на 20,9 % и 793,0 руб.

Во взаимодействии с уполномоченными государственными органами надзора и контроля облисполкомом и горрайисполкомами осуществляется ежемесячный мониторинг соблюдения субъектами предпринимательской деятельности законодательства в части своевременной выплаты заработной платы.

По данным Главного статистического управления Гродненской области, в 2018 году на 1 января и 1 февраля, по обследуемому перечню организаций, просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала. На 1 марта 2018 г. имелась просроченная задолженность в одной организации частной формы собственности – ИООО «Арвибелагро», Лидский район (46,2 тыс. рублей), которая в этот же день была выплачена в полном объеме.

Гродненский областной исполнительный комитет осуществляет регулирование цен (тарифов) по 12 позициям социально значимых товаров (работ, услуг), основными из которых являются жилищно-коммунальные услуги, перевозка пассажиров городским и пригородным транспортом регулярного сообщения, продукция общественного питания, реализуемая в учреждениях образования и др.

В 2018 году приняты 4 решения, которыми пересмотрены:

- тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения;

- тарифы на коммунальные услуги, оказываемые юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства;

- тарифы, предоставляемые территориальными центрами социального обслуживания населения.

Прочие регулируемые позиции не пересматривались (пассажирские перевозки, твердое топливо, ритуальные услуги, оздоровительные лагеря, продукция общественного питания, реализуемая в учреждениях образования и др.).

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в Гродненской области за февраль 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 102,0% (РБ – 101,7%).

Влияние на прирост ИПЦ:

продовольственные товары - 0,83%;

услуги – 0,70%;

непродовольственные товары – 0,47%.

Основное влияние по продовольственным товарам оказали молочная продукция (прирост ИПЦ – 0,14%), плодоовощная продукция (прирост – 0,25%), общественное питание (прирост – 0,10%).

По услугам основной прирост произошел за счет жилищно-коммунальных услуг для населения (прирост – 0,58%).

Отмечена дефляция по следующим позициям продовольственных товаров: рыба живая, крупа рисовая, крупа гречневая, бобовые, чай, сахар-песок, полуфабрикаты из мяса птицы и др.

Для данного периода характерен рост розничных цен на картофель и плодоовощную продукцию, который носит сезонный характер и наблюдается ежегодно. При этом, уровень розничных цен на картофель и плодоовощную продукцию в Гродненской области не превышает среднереспубликанский.

В целом индекс потребительских цен находится в пределах установленного квартального уровня инфляции.

Ситуация на потребительском рынке области стабильная».

О подготовке к посевной в неблагоприятных погодных условиях

«В 2018 году необходимо получить 1580 тысяч тонн зерна в амбарном весе, 1830 тысяч тонн сахарной свеклы, 135 тысяч тонн маслосемян рапса, 125,3 тысячи тонн картофеля, 30,6 тысячи тонн овощей, 33,5 тысячи тонн плодов и ягод, 7,2 тысячи тонн льноволокна, заготовить на стойловый период 1503 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов.

Согласно разработанным планам, яровой сев составит порядка 355 тысяч гектаров, в том числе: яровых зерновых и зернобобовых – 182,4, картофеля – 3,4, сахарной свеклы – 33,8, льна – 7,0, кукурузы всего – 112,2, в том числе: на силос – 88,0, однолетних трав – более 37,2 тысячи гектаров. Планируется подсеять 54,3 тысячи гектаров многолетних трав.

Кроме того, в весенний период необходимо провести подкормки азотными удобрениями 177,1 тысячи гектаров озимых зерновых и 52 тысячи озимого рапса, 140 тысяч гектаров многолетних трав и 215 тысяч гектаров луговых угодий

На 12 марта в сельскохозяйственных организациях накоплено 103,2 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений (в 2017 году – 96,0 тысячи тонн), или 57% к потребности. Азотных удобрений накоплено 54,3 тысячи тонн (в 2017 – 53,2), или 66% к потребности, фосфорных – 6,6 тысячи тонн (в 2017–8,6), или 23%, калийных–42,3 тысячи тонн (в 2017–34,2), или 60%. Минеральные удобрения приобретаются за счет собственных средств сельскохозяйственных организаций и через ОАО «Гроднооблсельхозтехника».

Планируется на весенний сев при условии выкупа всех квот иметь порядка 104% минеральных удобрений от потребности.

В области заготовлено 7,8 млн. тонн органических удобрений (94% к заданию), что на уровне аналогичного периода 2017 года.

Семян зерновых и зернобобовых культур, соответствующих посевным стандартам, имеется 59,9 тысячи тонн, или 147% к потребности (в том числе 8,6 тысячи тонн элиты и 2,2 тысячи тонн суперэлиты, что составляет 18 % от всех семян), картофеля – 20,9 тысячи тонн, или 130% к потребности (из них 7,2 тысячи тонн высоких репродукций, или 34%).

Семена сахарной свеклы поставляются через сахарные комбинаты и по прямым договорам в полном объеме. Имеется в наличии 7,8 тысячи посевных единиц, или 18 % от потребности.

Под посев запланированной посевной площади льна-долгунца необходимо 803 тонны семенного материала, в настоящее время засыпано и дорабатывается 772 тонны, или 96 % от потребности. Для улучшения репродукционного состава будет приобретено через льнозаводы дополнительно 50 тонн семян импортной селекции, 2,5 тонны маточной элиты и 50 тонн семян отечественной селекции.

Для посева 112,2 тысячи гектаров кукурузы всего необходимо 3,6 тысячи тонн семян. Имеется 470 тонн кондиционных семян, или 13%. ОАО «Гроднооблсельхозтехника» проведен конкурс на централизованную закупку 1,1 тысячи тонн семян, с победителем конкурса ООО «Брест-травы» заключен договор поставки семян, осуществляется их выборка. Недостающее количество семян в объеме 2,0 тысячи тонн приобретается самостоятельно хозяйствами за собственные средства.

Семенами многолетних трав обеспечены на 192% – 1902 тонны. Кроме того, хозяйствами области планируется приобрести порядка 180 тонн люцерны.

Для проведения весенне-полевых работ в 2018 году в сельскохозяйственных организациях области имеется 6,6 тыс. тракторов, в том числе: 773 энергонасыщенных, 509 комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, 753 машин для внесения твердых минеральных удобрений, 893 машины для внесения твердых органических удобрений и другая сельскохозяйственная техника. Предварительные расчеты сева яровых показывают, что техники достаточно и при наличии оптимальных погодных условий и необходимого количества горюче-смазочных материалов сев можно провести менее чем за две недели.

По оперативной информации, на 14 марта 2018 г. готовность сельскохозяйственной техники составляла: тракторов, всего – 91%, в том числе энергонасыщенных – 91%;

Обеспеченность организаций агропромышленного комплекса Гродненской области в механизаторских кадрах на период проведения весенне-полевых работ 2018 года составляет – 92% (6,9 тыс. чел.).

Дополнительно планируется привлечь 557 человек, в том числе: 261 – с промышленных предприятий, 129 – выпускников и практикантов учебных заведений, 167 человек будут переведены с других работ в сельскохозяйственных организациях.

Для оказания помощи сельскохозяйственным организациям в проведении весенних полевых работ планируется привлечение более 400 единиц автотракторной техники с экипажами из различных организаций и предприятий Гродненской области.

На проведение весенних полевых работ в 2018 году (25 марта – 20 мая) необходимо около 20,0 тысяч тонн дизельного топлива и 2,0 тысяч тонн автомобильного бензина, что в существующих ценах составляет 27,8 млн. рублей. 65,7% от потребности планируется обеспечить за счет льготного кредита (под 3% годовых) и государственного материального резерва в виде займа дизельного топлива».

О реконструкции дорог и мостов региона

«В соответствии с программой дорожных работ на строительство, ремонт и содержание республиканских автомобильных дорог Гродненской области предусмотрено финансирование в сумме 35 263 млн. рублей.

Госинвестпрогаммой 2018 года на возведение и реконструкцию дорог предусмотрено финансирование в сумме 7,93 млн. рублей, из которых 1,9 млн. рублей планируется направить на выполнение проектно – изыскательских работ будущих лет.

Будет продолжена реализация инвестиционного проекта реконструкции путепровода через железную дорогу на км 104,343 автомобильной дороги Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской Республики.

Справочно. Путепровод через железную дорогу расположен в пределах города Скидель. В составе проекта предусмотрено строительство путепровода длиной 43 погонных метров с подходами к нему протяженностью 1,6 километра. Сметная стоимость реконструкции 7,03 млн. рублей из которых в 2017 году выполнены работы на сумму 1 млн. рублей.

За 2018 год по объекту планируется выполнить работы на сумму 4,3 млн. рублей, из которых за 1 квартал уже выполнено работ на сумму 2,2 млн. рублей

Для обеспечения ввода объекта в 2018 году РУП «Гродноавтодор» обратилось в Минтранс с просьбой о выделении дополнительного финансирования по объекту в сумме 1,74 млн. рублей

В соответствии с программой дорожных работ на выполнение работ по капитальному ремонту республиканских дорог в 2018 году выделено 2,09 млн. рублей, из которых 79 тыс. рублей будет направлено на выполнение проектно-изыскательских работ.

Планируется продолжить работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики Польша км 243,74 – км 248 ( в районе г. Скидель от реки Котра до р. Скиделянка) с объемом финансирования работ на 2018 год в сумме 2,01 млн. рублей.

Учитывая то, что работы предусмотренные проектом капитального ремонта дороги необходимо выполнять при положительных температурах, работы по объекту будут начаты в апреле месяце.

На текущий ремонт дорог в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 8,9 млн. рублей. Планируется отремонтировать текущим ремонтом 96 километров дорог и 277 погонных метров мостов.

Из 96 километров дорог будет отремонтировано с устройством поверхностной обработки 93,5 километров, с устройством асфальтобетонного покрытия 2,5 километра, в том числе устройство асфальтобетонного покрытия на подъезде к г. Гродно (ул. Суворова) 0,5 километра.

На ремонт и содержание местных дорог Гродненской области в 2018 году будет направлено 50 миллионов (49 816 888) рублей.

В том числе:

- средства областного бюджета – 11,7 миллиона (11 677 421) рублей;

- субвенции из республиканского дорожного фонда (за счет средств госпошлины за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении) – 21,6 миллиона, (21 599 467) рублей;

- кредитные ресурсы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» - 16, 5 миллиона (16 540 000) рублей;

Средства областного бюджета полностью будут направлены на содержание дорог. Субвенции и кредитные ресурсы – на капитальный и текущий ремонт дорог и мостов. На капитальный ремонт планируется направить 17, 5 миллиона (17 454 277) рублей, на текущий – 20,7 миллиона (20 685 190) рублей.

Будет отремонтировано капитальным ремонтом 55 км дорог и 23,7 пог. м мостов, текущим ремонтом – 195,6 км дорог и 304,3 пог. м мостов.

В текущем году планируется начало реализации четырех проектов международной технической помощи по программе трансграничного сотрудничества «Польша – Беларусь – Украина»:

1. Капитальный ремонт автодороги Н-6054 Гродно – Сопоцкин – граница Литовской Республики (от д.Ратичи до г.п. Сопоцкин), протяженность 5,771 км.

2. Капитальный ремонт автодороги Н-6054 Гродно – Сопоцкин – граница Литовской Республики, протяженность 4,181 км.

3. Капитальный ремонт автодороги Н-6044 Святск – Василевичи – Осташа – Кадыш, протяженность 6,5 км.

4. Капитальный ремонт автодороги Н-6044 Святск – Василевичи – Осташа – Кадыш, протяженность 5,54 км.

Данные проекты в настоящее время проходят стадию согласования в различных министерствах и ведомствах Республики Польша, необходимую для подписания Грантового контракта. После этого будет запущена процедура национального одобрения в Республике Беларусь, потом непосредственная реализация проектов. Ориентировочные сроки начала работ – второе полугодие 2018 года».

О новшествах XII Республиканского фестиваля национальных культур

«Подготовка фестиваля вышла на заключительный этап.

Согласно концепции основная тема – народные забавы. Идея: «У агульным карагодзе – быць братэрству, жыць у згодзе».

Разрабатывая тематику гуляний на заключительных мероприятиях фестиваля национальных культур, планируется яркое, веселое шествие с элементами народного ярмарочного гулянья (цирк, балаган).

На подворьях предполагается сделать акцент на народные игры, национальное «скоморошество», «медвежью» потеху, культуру средневековых уличных театров, восточных ярмарок.

На пл. Советской предлагается разместить межнациональную сцену фестиваля. Пл. Ленина станет масштабным белорусским подворьем, и представит всю глубину национальной самобытности белорусского народа. Парк им. Жилибера будет использован для экспериментальных и детских мероприятий. Подворья национальных диаспор расположатся во двориках вдоль улиц Советской, Ожешко, Замковой, Калючинской.

Предлагаются новые формы мероприятий: ретро-кафе “на колесах”, механическая диорама с сюжетом из истории фестиваля национальных культур, ярмарка и карнавал аниматоров, конкурсная акция «Окна Фэста», показ (меж)национального кино на языке оригинала.

Впервые 3-й день фестиваля пройдет на Августовском канале. Программа мероприятия будет включать массовые гуляния, выступления любительских и профессиональных коллективов, эко-фестиваль, фестиваль танца».

О включении с 1 января 2018 года в безвизовую зону Свислочского района

«Свислочский район неслучайно вошел в безвизовую зону: кроме национального парка «Беловежская пуща», который, безусловно, привлекает любителей флоры и фауны со всего мира, на территории района находятся памятники археологии, архитектуры, монументы Второй мировой войны, места, связанные с жизнью революционера Кастуся Калиновского, сенатора ВКЛ Винцента Тышкевича, родовые усадьбы и поместья. В Свислочском районе расположены прекрасные агроусадьбы, некоторые из них не раз признавались лучшими в стране.

Свислоччина овеяна множеством легенд. Говорят, здесь производил свои знаменитые на весь мир бальзамы Биттнер, в лесах Свислочского района спрятан от посторонних глаз один из некогда самых секретных объектов — командный пункт организации Варшавского договора, так называемый бункер Горбачева. Потенциально это туристический объект.

Всё это, а также много другое способно привлечь туристов в Свслочский район. Разработаны однодневные и многодневные туристические маршруты по Свислочскому району (велосипедные, экологические, производственные, медицинские, охотничьи), трофи-туры, работает сайт по туризму, на котором собрана вся необходимая туристу информация.

Уже сейчас Свислочским райисполкомом активизировано сотрудничество с приграничными регионами Польши, ведется сертификация туристической организации, которая будет принимать безвизовых туристов. Ведется ремонт на втором этаже центра туризма и краеведения для организации хостела, разрабатывается еще один насыщенный интересными местами веломаршрут под названием «Зеленое кольцо Свислоччины». С целью развития событийного туризма в 2018 году запланированы спортивно-туристические мероприятия с привлечением велотуристов и спортсменов из ближайших районов Гродненской и Брестских областей, наших зарубежных партнёров. Активно ведется издание печатной рекламной продукции, создан логотип «Свилочь виза фри», сайт, на котором аккумулирована вся информация о туризме на Свислоччине».

О планируемом участии гродненских спортсменов в ІІ Европейских играх в 2019 году

«Перспективы выступления спортсменов Гродненской области во II Европейских играх 2019 года можно оценить по их нынешней готовности к достижению высоких спортивных результатов. За 2017 год на мировых и европейских форумах спортсменами Гродненской области было завоевано 67 медалей (20 золотых, 25 серебряных, 22 бронзовые). При этом, что немаловажно, на чемпионатах мира и Европы среди взрослых по видам спорта, включенным в программу II Европейских игр 2019 года, завоевано 18 медалей (стрельба пулевая – 5, борьба греко-римская – 5, борьба вольная – 2, самбо – 2, прыжки на батуте – 1, легкая атлетика – 1, бокс – 1, гребля на байдарках и каноэ – 1).

Ведется планомерная работа, которая заключается в обеспечении приоритетного финансирования спортсменов, способных достичь высоких спортивных результатов на Евроиграх: сформирован список перспективных спортсменов, учреждены ежемесячные стипендии для наиболее титулованных спортсменов, ведется индивидуальный врачебный контроль. В список спортсменов-кандидатов на участие включено 43 спортсмена

Спортсмены Гродненской области достаточно успешно выступили на I Европейских играх 2015 года в Баку (Азербайджан) где завоевали 8 медалей, в том числе 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Еще 7 раз спортсмены нашего региона входили в число финалистов, занимая с 4 по 8 место.

К нынешним Европейским играм спортсмены подойдут более мотивированными на результат, по нескольким причинам, т.к. соревнования проводятся «дома», будут разыгрываться олимпийские лицензии для попадания на XXXII летние Олимпийские игры в г. Токио в 2020 г.

Атлеты разыграют в Минске 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах. Лицензии планируется разыграть в бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе.

Надежду на отбор и успешное выступление во II Европейских играх в настоящее время подают:

стрельба пулевая – Виталий Бубнович, Илья Чергейко;

легкая атлетика – Иван Тихон, Алена Дубицкая, Павел Борейша, Павел Мелешко, Елена Соболева.

борьба вольная – Александр Гуштын, Азамат Нуриков, Али Шабанов, Ибрагим Саидов, Асадулла Лачинов, Димчик Ринчинов;

борьба греко-римская – Сослан Дауров, Александр Грабовик, Павел Лях, Радик Кулиев, Иосиф Чугошвили;

бокс – Евгений Кармильчик;

велоспорт – Евгений Королек, Михаил Шеметов;

самбо – Татьяна Мацко;

гимнастика художественная – Анастасия Рыбакова».

Пресс-конференцию вел пресс-секретарь Гродненского облисполкома Виктор Железнякович, в работе пресс-конференции приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник.



Валентина БУЖИНСКАЯ. Фото автора.